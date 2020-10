NEUTROVOLTAICO. La palabra clave para la solución efectiva y eficiente para el futuro de la humanidad Comunicae

jueves, 22 de octubre de 2020, 17:42 h (CET) Muy pronto habrá nuevas opciones que podrán sumarse a las fuentes de energía conocidas (energía eólica, hidroeléctrica, atómica, solar, etc), se trata de una revolucionaria tecnológica devenida de los Neutrinos Es sabido la eficiencia de los paneles solares para la generación de energía de millones de hogares alrededor del mundo.

Por supuesto que a pesar de que hayan días nublados o de baja radiación solar en los días de invierno, mal tiempo, lluvias e incluso nevadas, aún así los paneles reciben un porcentaje de radiación solar para generar un poco de energía.



La eficacia de un sistema de paneles solares está entonces intrínsecamente ligada al clima y las estaciones del ciclo del calendario. También a medida que uno se acerca a los polos la radiación solar incidente es menor que en los trópicos y la línea del Ecuador. Entonces es lógico afirmar que los sistemas fotovoltaicos son más o menos eficientes de acuerdo a la posición geográfica donde sean requeridos e instalados, hay cifras aproximadas de rendimientos dinámicos que dan por sentado que un equipo de paneles solares es tres veces más eficaz en los meses del verano porque produce mucha más energía que en los meses del invierno.



Además hay días de nevadas donde los valores de recepción de energía se ven drásticamente restringidos por la obstrucción de la llegada de la luz, también hay que tener en cuenta la inclinación de los techos donde se instalan los paneles solares y si éstos tienen una caída suficiente para evacuar las nevadas y no acumular nieve para bajar su rendimiento.

Entonces en rasgos generales si se toma en cuenta un sistema de 10 metros cuadrados de superficie de paneles solares con una potencia nominal de 5kwp puede generar alrededor de 17 kwh de energía, durante el mes de noviembre, éste mismo sistema se brinda en diciembre 19kwh, enero 27kwh de promedio, se puede comprobar una diferencia muy notable respecto al verano donde los valores trepan hasta los 125kwh alcanzados en pleno Junio.



Para que éstos valores se hagan realidad se necesita un sistema fotovoltaico con potencia nominal de aproximadamente 1KW que tenga 5/7 paneles, para obtener 1 kilovatio de pico son necesarios 10 metros cuadrados de superficie de paneles perfectamente orientados al sol, se puede afirmar que los tecnicismos y calidad de instalación cuentan y mucho a la hora de hacer rendir al máximo un equipo fotovoltaico, se tiene en cuenta que no todos pueden instalar esa superficie de paneles en sus techos por motivos de espacio y superficie disponible, también su inclinación, su posición de acuerdo a la trayectoria de los rayos solares, todo esto es tenido en cuenta a la hora de sacarle rendimiento y eficiencia a un equipo de células solares, si el rendimiento es menor se deberá invertir más dinero aún para mejorar la capacidad de acumulación de energía. Con certeza son la nieve y la oscuridad los enemigos peores de los sistemas de energía fotovoltaica, cuando la nieve se acumula sobre los paneles y tiende a acumularse y esa capa que se forma funciona como un espejo y hace que gran parte de los rayos incidentes rebote perdiendo totalmente la eficacia del sistema, en ese momento la energía acumulada en una batería debe reemplazar a los paneles y suministrar la energía que se necesita en el hogar.



Diversos estudios han demostrado claramente que la energía solar tiene grandes beneficios pero está sujeta a demasiados factores de condiciones climáticas y de posición geográfica que no todos los usuarios pueden tener. Mediante el manejo de alta tecnología esta situación está a punto de cambiar para siempre aplicando el concepto revolucionario del principio NEUTRINOVOLTAICO desarrollado por la compañía NEUTRINO ENERGY GROUP un grupo Germano Americano que está a la vanguardia de esta reciente tecnología de alta eficiencia. Se trata del aprovechamiento de las partículas de radiación no visibles que llegan continuamente desde el espacio exterior, así como la electro humedad que se crea artificialmente. Los Neutrinos son micropartículas de altísima energía que penetrante todo el cosmo y tienen la capacidad de liberar una pequeña descarga de su energía cinética cuando alcanzan a una superficie específica y de alta densidad, después esa energía puede ser transformada en electricidad para cualquier tipo de uso diario.

Recientes descubrimientos por parte del equipo de científicos encabezados por en matemático y CEO Holger Thorsen Schubart han logrado desarrollar un material específico consistente en capas de silicio y grafeno dopadas, al ser alcanzado éste material por los Neutrinos mediante la radiación invisible se produce un fenómeno donde las vibraciones atómicas se ordenan y optimizan horizontal y verticalmente a través de la estructuración geométrica específica de las capas del grafeno y silicio, esto crea una amplificación de la energía que puede eliminarse de éstas superficies en modo de corriente eléctrica continua. Está tecnológica de vanguardia ya está revolucionando todo lo conocido hasta la actualidad dando un nuevo giro en el desarrollo humano. Como consecuencia del desarrollo de esta energía ilimitada nuevos horizontes se vislumbran en un tiempo cercano.

La energía de Neutrinos siempre está disponible independientemente del clima y la posición geográfica.

Mediante una película o membrana de alto rendimiento recubierta con el principio NEUTROVOLTAICO y con sólo el tamaño de una hoja A4 ya se pueden suministrar más de 2.7 vatios efectivos, esta cantidad de electricidad puede multiplicarse en escala matemática al igual que el principio de las células solares.

La tecnología aplicada es diferente y de mayor eficiencia frente al anterior sistema de energía solar, ya que los paneles NEUTROVOLTAICOS pueden ser apilados y pueden aprovechar el efecto de la profundidad ya que los Neutrinos atraviesan cualquier superficie sin importar su densidad puesto que entonces todas las capas acumuladas son alcanzadas por esta energía. Con un "paquete de energía" de tan sólo el tamaño de una pila de hojas de impresora puede generar 1.25 o 1.5 KW de energía incluso usada en interiores.

Varios ensayos y pruebas han confirmado la eficacia del sistema en interiores de una cueva de montaña a 40 metros debajo de la superficie terrestre, es decir fuera del alcance de cualquiera de las fuentes de radiación artificial.



Entonces con la interacción de la combinación fotovoltaica y NEUTROVOLTAICA la humanidad está a punto de dar un enorme salto al desarrollo de energía limpia e inagotable dando vida a múltiples aparatos que forman parte de la vida cotidiana de la humanidad como ser relojes, celulares, tablets, pantallas de TV, equipos de audio, refrigeradores, tostadoras, aire acondicionado, bombillas de luz, móviles de uso cotidiano como bicicletas, motos, automóviles, autobuses, y miles de artículos que necesitan energía para moverse o utilizarse. La humanidad está a punto de tener una tecnología que le permita disfrutar y disponer de energía limpia, sostenible, eficiente e inagotable en un futuro muy cercano, es un gran paso para la vida del planeta.



DANIEL LÓPEZ

