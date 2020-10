Fabiola Betancur revoluciona la cultura empresarial con su obra "Conversaciones del líder consciente" Comunicae

jueves, 22 de octubre de 2020, 17:11 h (CET) La autora explica cómo plantear los sistemas de gestión a través de un sistema de escucha y comunicación Recientemente presentada al público de España mediante la editorial Tregolam, el libro Conversaciones del líder consciente para influenciar la cultura de los sistemas de gestión de la colombiana Fabiola María Betancur Gómez se ha convertido en una especie de guía definitiva de la gestión empresarial que busca prestar atención, por fin, al comportamiento de los mandos directivos como meta para cambiar la cultura de una empresa.

En palabras de la autora: "Generalmente no se suele prestar atención porque la alta dirección no es consciente de la influencia que tiene su comportamiento en el del equipo de líderes y del resto de la organización. Muchas investigaciones han demostrado que el comportamiento de los mandos es un condicionante de la cultura de la empresa".

Con un enfoque novedoso, Conversaciones del líder consciente para influenciar la cultura de los sistemas de gestión,plantea que la cultura de los sistemas y de la organización se deben enfocar como un todo que se transforma, siempre y cuando la alta dirección y el equipo de líderes pasen de una relación basada en el mando y el control a otra basada en la confianza y la responsabilidad.

"Un jefe impone la norma, pero el facilitador la valida o construye con su equipo de trabajo. Un jefe juzga, reprocha o castiga el mal desempeño, pero un facilitador hace preguntas que le ayudan al trabajador a reflexionar. El jefe inspira miedo, mientras el facilitador inspira confianza y respeto".

Con miles de obras vendidas en todo el mundo, Conversaciones del líder consciente para influenciar la cultura de los sistemas de gestión destaca que un buen número de auditorías han demostrado que la efectividad de los sistemas de gestión no está dada en función de los distintos elementos y herramientas que contiene, sino del contexto cultural en que estas se aplican. Esta postura, completamente revolucionaria, empieza a calar cada vez más en una clase empresarial, como la española, que de la mano de nuevos jugadores de la economía actual (startup, tecnológicas, telecos, etc.) se hace eco de una nueva cultura de gestión.

Hoy no son suficientes las acciones técnicas y administrativas para el control de los riesgos (controles, procedimientos, comportamientos...) si, al mismo tiempo, no se tienen estrategias para intervenir la conciencia individual (mundo de las intenciones) y la conciencia colectiva (mundo de la cultura), donde está lo que predispone a la acción y posibilita los resultados.

"El sistema educativo solo nos ha preparado para el trabajo y no para la vida. Hoy por fortuna hay más consciencia de todo el malestar e ineficacia que ha traído la división entre lo externo y lo interno, y son las organizaciones las que se están haciendo cargo de unir ambos mundos en su gestión".

Conversaciones del líder consciente para influenciar la cultura de los sistemas de gestión es, a su vez, una obra de consulta fundamental para comprender los cambios, desde una perspectiva innovadora, pero didáctica. Fabiola María Betancur Gómez pretende abrir una brecha para el necesario cambio en la conciencia de los líderes e influenciar positivamente la cultura de HSE-Q.

