VALORANT: First Strike repartirá 85.000€ en premios

jueves, 22 de octubre de 2020, 16:45 h (CET) El evento comenzará con una fase online de torneos de clasificación abierta que se celebrará del 9 al 22 de noviembre El primer torneo de VALORANT organizado por Riot Games en Europa está al caer. First Strike: Europa de VALORANT será una prueba épica de destreza y trabajo en equipo en la que participarán los mejores jugadores de la región para alcanzar la gloria y hacerse con una parte del premio de 85.000 €.



El evento comienza con una fase online de torneos de clasificación abierta que se celebrará del 9 al 22 de noviembre. Los equipos necesitarán un mínimo de cinco jugadores y un sustituto para poder competir, con un máximo de tres sustitutos. Además, tendrán que registrarse previamente para participar.



El plazo de registro comenzará el lunes 26 de octubre a las 09:00 (hora peninsular española) aquí, donde también se incluye toda la información necesaria para llevar a cabo la inscripción. Los equipos tendrán dos oportunidades para inscribirse en la fase de torneos de clasificación abierta, que se celebrará del 9 al 22 de noviembre.

Semana 1 - El plazo de inscripción cierra el jueves 5 de noviembre a las 14:00 (hora peninsular española).

Semana 2 - El plazo de inscripción cierra el jueves 12 de noviembre a las 14:00 (hora peninsular española). En el plantel inicial de los conjuntos deben participar, al menos, tres jugadores que pertenezcan a la región europea. Los países que pertenecen a la región europea son los siguientes, aunque la lista podría sufrir cambios en el futuro: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Ciudad del Vaticano.



Formato del torneo

La fase de clasificación abierta está dividida en cuatro torneos separados (dos cada semana). Los equipos no estarán ligados a un único torneo de clasificación, por lo que, si un conjunto es eliminado en el primer torneo, podrá intentarlo de nuevo en los torneos restantes.



Los equipos vencedores pasarán a la siguiente fase, que consiste en una eliminación al mejor de una partida. Después, ocho equipos pasarán a los playoffs con encuentros al mejor de tres que acabarán con el ascenso de los cuatro mejores al evento principal.



Los mapas de los torneos de clasificación serán Haven, Split, Ascent y Bind. Icebox formará parte de dichos mapas a partir del comienzo del evento principal el 3 de diciembre.



En este histórico torneo, los conjuntos competirán por una parte del premio de 85.000 €. Dicha cantidad se dividirá entre los equipos vencedores de esta forma:

Primer puesto – 30.000 € (6.000 € por jugador) Segundo puesto – 17.000 € (3.400 € por jugador) Tercer puesto – 10.100 € (2.020 € por jugador) Cuarto puesto – 10.100 € (2.020 € por jugador) Quinto puesto – 5.500 € (1.100 € por jugador) Sexto puesto – 5.500 € (1.100 € por jugador) Séptimo puesto – 3.400 € (680 € por jugador) Octavo puesto – 3.400 € (680 € por jugador) En cuanto a los requisitos para participar, en la mayoría de los casos, cualquier jugador que ya haya cumplido los 16 años y alcanzado el rango de Inmortal 1 en el momento del registro o durante el acto anterior de VALORANT podrá competir.



Riot Games retransmitirá en directo los torneos de clasificación de ambas semanas, el 14 y 15 de noviembre y el 21 y 22 del mismo mes, a las 17:00 (hora peninsular española). También se emitirá en directo el evento principal al completo, a partir de las 17:00 (hora peninsular española) cada día del torneo. En España, LVP (Grupo MEDIAPRO) retransmitirá en castellano los partidos de los playoffs de los clasificatorios y el main event del 3 al 6 de diciembre.

