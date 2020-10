ADT lanza un servicio de ciberseguridad en el hogar para garantizar el teletrabajo y las clases online Comunicae

jueves, 22 de octubre de 2020, 14:58 h (CET) El CNI anunció recientemente un aumento de la ciberdelincuencia durante la pandemia del Covid-19 debido a las vulnerabilidades del teletrabajo. La ministra de Educación Isabel Celaá, confirmó la necesidad de garantizar la educación online en todo el territorio español. El servicio de ciberseguridad cuenta con soporte IoT y Asistencia Tecnológica Integral que ayudan a proteger la información y los dispositivos conectados en el hogar El teletrabajo y las clases online se ha desarrollado de forma vertiginosa en los últimos meses como consecuencia del COVID-19. Para muchas empresas y estudiantes trabajar desde casa se ha convertido en una modalidad esencial para dar respuesta a una nueva realidad, pero también ha expuesto a nuevas vulnerabilidades.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció recientemente que en las próximas semanas todos los centros educativos deberán garantizar la enseñanza a distancia para aquellos alumnos que deban quedarse en casa. "Los confinamientos serán la tónica general durante el curso", ha dicho la ministra, "por lo que se tiene que garantizar la educación online".

Pero toda esta exposición digital también acarrea consecuencias. El CNI anunció recientemente un aumento de la ciberdelincuencia durante la pandemia del Covid-19, ya sea a través de acciones de ciberespionaje, campañas de desinformación o ataques virtuales que aprovechan las vulnerabilidades que ofrece el teletrabajo y las clases online. Una las razones han sido el incremento de gente que ha comenzado a trabajar desde casa, aumentando la exposición de sus sistemas y facilitando la entrada de ciberataques más agresivos.

Para hacer frente a esta situación, ADT, la unidad de negocio residencial de Johnson Controls Building Technologies & Solutions, ha lanzado un servicio de ciberseguridad para el hogar que aporta una conexión segura y protege la identidad digital través de:

- Asistencia Tecnológica Integral y Asistencia In situ para ayudar telemáticamente con cualquier duda que pueda tener el cliente con sus dispositivos o bien desplazando un profesional al hogar si fuera necesario.

- Antivirus Bitdefender para evitar posibles robos de información, ralentización de sus equipos, entrada de virus y estar siempre protegido ante ciberataques.

- Revisión y puesta a punto para la optimización de sus equipos informáticos en el hogar, para trabajar con máxima eficiencia y velocidad.

- Análisis avanzado de Conexión a internet, con el objetivo de comprobar que la conexión es estable y veloz para evitar lentitud y cortes, por ejemplo, en videollamadas o con programas en remoto o streaming.

- Soporte IoT para ayudar a conectar dispositivos tales como impresoras, asistentes virtuales, cámaras de seguridad y ayudar con cualquier otra duda relacionada con los dispositivos conectados.

- Control parental, porque dada la situación actual, los niños tienen más acceso a la tecnología y controlar el uso que hacen de ella resulta difícil. Con esta herramienta puede limitar el uso de dispositivos y acceso a diferentes páginas web.

- Borrado digital para borrar de redes sociales o páginas web aquellos datos falsos o injuriosos que puedan aparecer.

- Certificado ante Violencia digital para aportar pruebas en caso de denuncia de acoso digital, como puede ser bullying en redes sociales.

"Las nuevas tecnologías nos hacen la vida más fácil y nos permiten tener una vida laboral y jornadas lectivas más flexibles, pero no debemos olvidar que también acarrean nuevas vulnerabilidades en nuestros dispositivos conectados y en la seguridad de nuestros datos", según palabras José González Osma, director de la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls. "La seguridad de nuestros clientes ha sido siempre una máxima para ADT, por esta razón hemos reforzado nuestros esfuerzos en ofrecerles la última tecnología en la protección del hogar a través de Smart Security".

El servicio de Ciberseguridad para el hogar de ADT forma parte de Smart Security, una solución que permite un control total del hogar o del negocio desde cualquier lugar gracias a la nueva app ADT Smart Security para Smartphone o Tablet. A través de la gestión de la seguridad, el hogar o negocio está protegido 24/7 desde cualquier lugar y momento, ofreciendo la opción de recibir un vídeo en la app cuando alguien llega a casa –desde los niños hasta el personal doméstico o la entrega de paquetería- que aporta tranquilidad al usuario y hace del hogar un lugar más inteligente.

