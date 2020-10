Los suministros industriales, un sector que colabora para frenar el covid. Por Suministros Tomás Beltrán Comunicae

jueves, 22 de octubre de 2020, 14:21 h (CET) Como todas las empresas, los suministros industriales también han sufrido la crisis económica que azota el país a causa de la pandemia. Hay empresas que han sabido aprovechar la situación pandémica y otras empresas que no supieron superar este bache La crisis que ha generado el coronavirus ha paralizado por completo la actividad económica de muchas empresas que requieren suministros industriales. Esto ha provocado que las empresas proveedoras de estos productos también tengan que frenar su actividad o se adapten a la nueva situación de la mejor manera. Una de las consecuencias del brote del coronavirus en China ha sido las restricciones que se han impuesto sobre la movilidad para reducir al máximo la expansión del contagio. Esto ha distorsionado la cadena de suministros a nivel mundial.

Según la Cámara de Valencia, los principales proveedores de suministros en el 2020 fueron procedentes de España, a nivel nacional, teniendo en cuenta que se produjo una cantidad menor de importaciones de suministros provenientes de países como China. Además, la facturación que tuvieron las empresas del sector durante el período de la pandemia fue proveniente de particulares, cuando normalmente suele venir de otras empresas profesionales de ferreterías, talleres, carpinterías, etc.

Sin embargo, las empresas de suministros no están en peligro de extinción por culpa de la pandemia. Con el fin del estado de alarma poco a poco la situación se ha ido estabilizando y las empresas ya pudieron volver a realizar su actividad habitual (las que aguantaron a pie de guerra y no echaron el cierre). Las empresas de suministros pueden contribuir además a combatir la expansión de la pandemia de muchas maneras. En primer lugar, empresas como Suministros Tomás Beltrán, con una base fuerte y una buena trayectoria profesional, ya disponía (antes de la pandemia) dentro de su lista de productos, de una gran variedad de productos para mitigar la transmisión del Covid-19.

Dentro de estos productos con los que Suministros Tomás Beltrán quiere ayudar a combatir el contagio son las mascarillas de protección respiratoria. Dentro de su abanico de mascarillas se pueden encontrar las mascarillas reutilizables textiles, que tienen varios usos y son la manera perfecta de evitar el contagio, además de ser obligatorias actualmente. No obstante, también son muy altamente aconsejables las mascarillas desechables FFP2 NR o las mascarillas desechables KN-95.

Para minimizar el riesgo de transmisión también se pueden utilizar las mascarillas higiénicas desechables. Este tipo de mascarilla no es la que más protege, pero también tiene un gran poder de protección. Sin embargo, hay que recordar que estas mascarillas son desechables. Para evitar el contagio Suministros Tomás Beltrán también pone a disposición de sus clientes las alfombras desinfectantes que sirven para desinfectar los zapatos antes de entrar en un negocio o en una casa.

