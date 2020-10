Ismael Iglesias presenta su nueva exposición individual en SC Gallery

Ismael Iglesias continúa en esta ocasión con su práctica pictórica arraigada en hacer expandir el cuadro en forma de instalación inclusiva: cada cuadro es un problema planteado, pero es solo el conjunto de la instalación la que aporta una solución, provisional , a su trabajo. La inauguración tendrá lugar el próximo 23 de Octubre a las 19:00h y la exposición permanecerá abierta hasta el 23 Enero 2021 Anormal es la segunda exposición de Ismael Iglesias en SC Gallery. Anormal se ha construido como un laberinto, una concentración tan desmesurada de imágenes que produce desorientación. Dificulta la contemplación pausada de cada una de ellas, por la acumulación abrumadora, pero no la impide. Si se quiere ver como un simple despliegue escenográfico se puede echar un vistazo y abandonar de la galería. Pero si se prefiere abandonar la mirada distraída de las pantallas y probar a perderse en ese espacio incomprensible, caminando entre cuadros instalados en el suelo y paredes cubiertas de lienzos colgando, seguramente se puede encontrar un aliciente para no buscar la salida y quedarse un buen rato desorientado entre ese bosque de signos. Un buen rato porque Anormal no es solo acumulación, sino también una mina de sorpresas y variedad. En la muestra el artista ha agrupado piezas de diferentes épocas, técnicas, tamaños y soportes correspondientes a los últimos nueve años de trabajo.

Se supone que los artistas se reconocen ante el espejo y reproducen su reflejo. Pero aquí se puede observar, la fascinación por Malévich o Richter; por Larry Poons o Michel Majerus, se pueden observar enormes lienzos de la serie Wanderlust y diminutas imágenes de Trash Painting, cuadros geométricos cargados de energía y vibración junto a imágenes mestizas sin clara genealogía. Pero no, solo hay uno que se desdobla, se esconde o se muestra difuminado, como un fantasma polimorfo. Se puede ver además unos vídeos en loop, de la serie Statement, que irán cambiando a medida que avance la exposición, en los que una realidad prosaica remite a lo sublime de la pintura.

El cubo blanco de SC Gallery desaparece y se convierte en colored cube por esta marea de pintura. No es horror vacui, sino placer de llenar la arquitectura y hacerla desvanecerse literalmente tras el dispositivo de exposición. Parafraseando a Guy Debord, “La exposición es la pintura en tal grado de acumulación que se ha convertido en imagen. Ismael Iglesias continúa en esta ocasión con su práctica arraigada de hacer explotar el cuadro en forma de instalación inclusiva: cada cuadro es un problema planteado, pero es solo el conjunto de la instalación el que aporta una solución —provisional— a su trabajo.

¿De qué trata Anormal? Seguramente de la rabia del pintor que quiere decir un no rotundo y violento al mundo normal, pero que se tiene que conformar con mezclar colores y cosas parecidas, pintar y hacer fotos, enrollar lienzos, hacer carpintería, poner a puntos mecanismos ready made, editar vídeos y sonido, atender al teléfono, negociar el alquiler del estudio y además (ex)poner todo esto a la venta. Este no está concentrado en la exposición y su expresión son todas las piezas que hay en la sala. Anormal es, simplemente, como la vida, anormal. Todo esto se puede ver desde el 23 de octubre en el interior de la galería. En la calle, al menos hasta la recogida de basuras, quedan los colchones con sus palabras rosas sobre la acera gris.