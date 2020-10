La primera jornada de la séptima edición del Foro Solar de UNEF ha debatido en torno a las subastas de renovables en España y a otros temas de relevancia para el sector fotovoltaico. En la última mesa de la jornada, el mensaje ha sido de optimismo para los inversores y de una visión del mercado en equilibrio a largo plazo que permite inversiones seguras en proyectos renovables, más allá de si se realizan o no subastas y en qué modalidades lo hacen El Foro Solar “online”

El miércoles 21 de octubre tuvo lugar la primera jornada del VII Foro Solar organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), el principal punto de encuentro de los profesionales del sector fotovoltaico en España, en el que no solo participan profesionales de España, sino también internacionales interesados en invertir en España. Esta edición, que terminará el viernes 23, está siendo una edición singular al ser la primera, y ya se verá si la última, completamente online. Una felicitación especial a los profesionales de la UNEF por conseguir organizar el Foro en estas circunstancias, y sin problemas técnicos, a través de una plataforma que, además de seguir las mesas de debate, permite la interacción entre los participantes.

Esta primera jornada ha resultado muy interesante, tanto por los invitados y ponentes de las mesas como por los temas tratados. Si hubiera que escoger el tema que más ha aparecido a lo largo de la jornada, éste sería las subastas de renovables. Todo el mundo está pendiente de cuándo se convocarán y en qué modalidades será.

Las subastas de renovables

Las futuras subastas renovables en España fue un tema que apareció de una manera u otra en todas las mesas de la primera jornada del Foro, si bien en la última mesa fue donde se debatió de manera específica. Dicha mesa contó con la participación del CEO de AleaSoft, Antonio Delgado Rigal, y de representantes de Powertis, AFRY, Vector Renovables y Nexus Energía, y fue moderada por el periodista Juan Cruz de El Confidencial.

El punto principal sobre el que giró el debate de la mesa fue si las subastas de renovables van a ser necesarias para que se puedan llegar a cumplir los objetivos de capacidad renovable planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Sobre ello, hubo visiones muy opuestas por parte de los participantes, lo que incentivó un debate interesante. Por una parte, AFRY expuso su visión planteando la necesidad de que existan las subastas para el cumplimiento del PNIEC, al menos para filtrar y permitir que solamente una parte de los proyectos renovables, los mejores, puedan conectarse finalmente a la red.

Por el otro lado, Antonio Delgado Rigal expuso la visión de AleaSoft de que las subastas no son necesarias para conseguir los objetivos del PNIEC. Según AleaSoft, la tecnología fotovoltaica es suficientemente madura como para competir directamente en el mercado, y el mercado, a un ritmo prudente, puede asimilar toda la nueva capacidad renovable manteniendo su equilibrio y su nivel de precios. “Las subastas, con pinzas” fue la expresión concreta para comentar que las subastas pueden tener su papel en casos concretos, por ejemplo, para reactivar regiones que han perdido competitividad por el cierre de las centrales térmicas de carbón, o para regiones con menos recurso solar, o incluso para permitir el desarrollo de nuevas tecnologías más experimentales o menos maduras.

El mensaje fue de tranquilidad para los inversores. La visión de AleaSoft es de un futuro del mercado en equilibrio sin una excesiva canibalización de los precios por parte de las renovables, y presentando a España como “la mina de oro de la fotovoltaica” por disponer del mayor recurso solar del continente. El sentimiento continúa siendo de optimismo en el sector y continúa el apetito inversor.

El futuro de los PPA

El segundo tema más presente en el debate de esta última mesa fue sobre los PPA y su futuro en España. Según los ponentes, con visiones algo opuestas en algunos puntos específicos, los PPA continuarán presentes en el mercado español haya o no hay subastas. Continuarán siendo una herramienta efectiva para mitigar total o parcialmente el riesgo de precios de mercado tanto para los productores como para los offtakers, y un requisito para obtener financiación por parte de algunas entidades financieras. También fue bastante general la opinión de que los PPA no son la única opción para cubrir riesgos. La mejor estrategia es la diversificación y, además de los PPA, también están los mercados de futuros.

