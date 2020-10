Un sistema para detectar problemas cardiacos de forma temprana y no invasiva gana el Premio everis España 2020 al emprendimiento ​Esta tecnología mejora la eficiencia, rapidez y fiabilidad del diagnóstico de cardiopatías y arritmias, facilitando a su equipo de cardiología, liderado por el Dr. Manuel Marina Breysse, la detección de enfermedades cardiacas en estadios iniciales y evitando su progresión Redacción Siglo XXI

jueves, 22 de octubre de 2020, 11:09 h (CET) La fundación everis ha seleccionado al proyecto tecnológico IDOVEN como el ganador del Premio everis España 2020 entre más de 700 propuestas por su solución que redefine la manera en que se diagnostican las arritmias cardíacas. El proyecto consiste en un software basado en inteligencia artificial que permite analizar los latidos (electrocardiogramas) de los corazones de los pacientes como si los analizara un especialista para ayudar a detectar de forma temprana y no invasiva los posibles problemas del corazón.



La selección ha recaído en un jurado multidisciplinar y de reconocida trayectoria con la responsabilidad de elegir al proyecto que mejor represente el espíritu de la Fundación: un proyecto escalable, sostenible, innovador y capaz de imprimir una huella transformadora y positiva en la sociedad.



La fundación everis dotará a IDOVEN con 20.000 euros destinados al lanzamiento de la solución, mentoría por parte de i-deals (Grupo everis) valorada en 10.000 euros y un pase a la final internacional del Premio, donde competirá con los ganadores de las convocatorias nacionales del Premio everis en Europa y Latinoamérica. El ganador global recibirá un premio adicional de 60.000€ y asesoramiento especializado.



“Este año, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, 698 emprendedores han participado en nuestros Premios. Todos ellos con algo en común: son capaces de poner su talento, y la tecnología, al servicio de los problemas sociales. Proyectos como IDOVEN nos ayudan a permanecer firmes en nuestro objetivo como Fundación de ayudar a que las propuestas se conviertan en empresas sostenibles y reales en el corto plazo”, afirma Karla Alarcón, Directora general de la fundación everis.



Por su parte Manuel Marina, CEO de IDOVEN, resalta que “ganar el Premio everis nos ayuda a continuar con nuestro propósito: hacer del mundo un lugar mejor. Para innovar, al menos en ciencia, tenemos que crear nuevas tecnologías que nos permitan medir cosas que nunca se han medido. Con la ayuda de este Premio, y gracias a todas las personas, empresas e instituciones que nos apoyan, estimamos que IDOVEN permitirá que más de 3,5 millones de personas sean diagnosticadas a tiempo en los próximos cinco años”.



Iker Casillas, embajador de IDOVEN El que fuera capitán del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol, Iker Casillas, se ha vinculado a IDOVEN como inversor tras sufrir en primera persona un problema cardíaco durante un entrenamiento hace un año.



Cómo funciona

El usuario monitoriza su corazón durante días o semanas con una camiseta holter no invasiva integrada en su indumentaria: holter deportivo o holter de larga duración. El electrocardiograma registrado es analizado por el equipo de IDOVEN que, con la ayuda de sus algoritmos de inteligencia artificial, convierte los patrones de millones de latidos en información médica clínicamente relevante.



Esta tecnología mejora la eficiencia, rapidez y fiabilidad del diagnóstico de cardiopatías y arritmias, facilitando a su equipo de cardiología, liderado por el Dr. Manuel Marina Breysse, la detección de enfermedades cardiacas en estadios iniciales y evitando su progresión.



IDOVEN, mucho más que una start up Según el equipo de IDOVEN, el proyecto nace en el marco de unos valores: respeto, humildad, empatía, diversidad, alto rigor científico, compromiso, ganas de trabajar, aprender, ayudar y resolver problemas. Son un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales de cardiología, enfermería, ingeniería y emprendimiento con grandes capacidades de innovación y de trabajo en equipo para resolver problemas en el ámbito de la salud.



El equipo nace de la investigación en cardiología, labor que han desarrollado en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) como parte del Laboratorio de Desarrollo Avanzado sobre Mecanismos y Terapias de las Arritmias y en los diversos hospitales e instituciones en las que han trabajado como el Hospital General Universitario de Ciudad Real, el Hospital Universitario Ramón y Cajal, el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Hospital Clínico de San Carlos o el Centro de Medicina del Deporte de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) del Consejo Superior de Deportes (CSD) con los deportistas de élite Españoles del #TeamESP. Pertenecen al grupo de trabajo de Cardiología Deportiva de la Sociedad Española de Cardiología, de la Sociedad Europea de Cardiología y del Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV).



