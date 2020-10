Paraguay: Escándalos Del Ministro Martínez Simón y Su Grupo en CSJ ​El Presidente Abdo Benìtez y el ex Presidente Cartes tendrían un Interés manifiesto en Pactar con Martínez Simón actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los Ministros como Fretes Peter Tase

jueves, 22 de octubre de 2020, 10:42 h (CET) Es de público conocimiento que exponentes del Poder Judicial en el Paraguay obedecen y están plenamente sometidos a los grupos mafiosos, cometiendo tráfico de influencias y por sobre todo estos ministros, como el Sr. Martínez, brindan cobertura a las organizaciones criminales y facilitan esquemas de lavado de dinero dentro de la República.



El Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Dr. Alberto Martínez Simón fue nombrado por un Acuerdo Político entre sus Hermanos de la Gran Logia Simbólica de la H. Cámara de Diputados y Senadores del Parlamento en Paraguay. Pero con su nombramiento el requerimiento de los Parlamentarios hermanos de logia era impunidad para ellos y que ninguno de ellos fuera desaforado para ser sometido a la Justicia en su Mandato de Ministro de la CSJ; y el otro Requisito para su nombramiento como ministro era Impunidad en un eventual caso de Apropiación de Dinero Internacional enviado a Paraguay en carácter de Préstamo de Inversión Pro Pueblo para el Paraguay.



Este último Requisito fue requerido por el mismísimo Presidente del Paraguay Mario Abdo Benítez y su hermano el Ministro Benigno Lòpez actual supuesto Vicepresidente de facto del Banco BID Internacional, pero nominado para ese Cargo Internacional supuestamente para sancionarlo por el descrédito y la falta de pago de los Créditos internacionales y sobre todo por el Lavado de Dinero cometido en el extranjero a espaldas de EE.UU.



Todos los Políticos como Victor Bogado; Oscar González Daher; Carlos Portillo procesados por delitos y crímenes no han podido ser enjuiciados penalmente y todos los Abogados de ellos tampoco son sancionados por las chicanas presentadas en Tribunales porque tanto los Políticos como los Jueces; los Fiscales y los Abogados defensores de los Políticos trabajan juntos como clan y como logia para la Impunidad plural y con ello generan estallidos sociales en el Paraguay; a ello se le suma los concursos para jueces manejados a dedillo por Martìnez Simòn y sus Colegas Ministros como Antonio Fretes y Eugenio Giménez quiénes directamente incluyen a sus mimados Abogados en los Cargos sin importar Estudios ni Experiencia ni méritos académicos sino servilismo Pro Hermandad Infame para promover la Injusticia y generar favoritismo Judicial. Cuando un Abogado como el Dr. Pàez Giret eminente Jurista Internacional entrenado en EE.UU. y ALEMANIA desnuda la Corrupción Corporativa de Simòn demostrando el Esquema de Corrupción General con tentáculos no solo en el Poder Judicial sino también en el Parlamento así como en el Gobierno de Abdo Benìtez es considerado ‘Loco’ publicado con Calumnias e ignorado por la Prensa sometida a los principios pro Narcotráfico y Lavado de Dinero aprobados por la Coaliciòn Martìnez Simòn/Cartes/Abdo Benìtez/Quiñònez.



El Presidente Abdo Benìtez y el ex Presidente Cartes tendrían un Interés manifiesto en Pactar con Martínez Simón actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los Ministros como Fretes; Garay; Bareiro de Mòdica y Ramìrez Candia; Llanes; Diesel y Giménez porque desean impunidad en la Apropiación del Dinero por el COVID19 y a su vez evitar por todos los Medios la Extradición de Horacio Cartes Jara a los EE.UU.; promesa incumplida por Abdo Benítez y su Grupo Judicial al Gobierno de EE.UU. Es decir, en términos sencillos Abdo Benítez en concordancia con su Equipo de Ministros del Ejecutivo intentan por todos los medios evitar que todo el mundo se entere - en especial los EE. UU. - QUE PARAGUAY no tiene medios para devolver el Dinero prestado para la Pandemia COVID19 porque el Gobierno de Abdo Benìtez aplicó en otro Fin lo recibido del Extranjero y ahora saldrá la verdad a la luz pública internacional a través del Trabajo de Investigación del Dr. Pàez Giret y su Equipo. La otra verdad escondida por Martínez Simón y su Grupo de Ministros es que hicieron con el Dinero recibido para construir un Hospital para funcionarios judiciales y auxiliares de justicia en caso que tengan COVID19; hasta la fecha no hay Rendición de Cuentas y por supuesto la Protección está enmarañada entre los Ministros de la CSJ en concordancia con Abdo y sus Ministros del Poder Ejecutivo; pero poco a poco el Pueblo junto con los Abogados Auxiliares de Justicia de todo el país se van enterando y a su vez se van levantando contra las ilegalidades de estos Jueces dirigidos por Martìnez Simòn quién quiere posicionarse como supuesto Dios Jurídico en una Dictadura Judicial consentida a favor de los intereses particulares del Gobierno actual en desmedro de los Funcionarios Judiciales; de los Profesionales Abogados Auxiliares de Justicia y del Pueblo Paraguayo en general. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fractura social y desertización productiva en España La severa contracción del consumo interno, provocará la desertización comercial de amplias zonas urbanas Dolor espiritual Los planes del Creador, serán mejores Paraguay: Escándalos Del Ministro Martínez Simón y Su Grupo en CSJ ​El Presidente Abdo Benìtez y el ex Presidente Cartes tendrían un Interés manifiesto en Pactar con Martínez Simón actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los Ministros como Fretes Hay que tomar el tren de la unión “Todos volamos en un mismo globo, donde el mal de uno perjudica a los demás” Paraguay: Escándalos Del Ministro Martínez Simón y Su Grupo en CSJ En términos sencillos Abdo Benítez en concordancia con su Equipo de Ministros del Ejecutivo intentan por todos los medios evitar que todo el mundo se entere