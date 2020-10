FANEMOTIONAL llega para revolucionar la forma en que las entidades deportivas conectan con sus aficionados Comunicae

jueves, 22 de octubre de 2020, 08:02 h (CET) FANEMOTIONAL permite a las entidades deportivas con la tecnología más innovadora, dar el salto hacia la transformación digital posibilitando unificar bajo una misma plataforma todos los servicios que puedan precisar, siempre a la vanguardia en Sport Tech En la industria del deporte, las entidades involucradas (clubes, ligas y federaciones) ya no solo compiten entre sí, sino también con la gran variedad de alternativas que ofrece el mercado del entretenimiento. Así lo ejemplificaba el presidente de La Liga, Javier Tebas: “El verdadero competidor es Netflix, no la Premier”. Es por ello, que las entidades de la industria del deporte deben de pensar más allá y actuar de manera innovadora para poder captar la atención y superar las expectativas de un público que cada vez está más vinculado a las tendencias digitales y tecnológicas.

Al hablar de estos cambios y soluciones, las entidades deportivas pueden mostrarse recelosas ante un escenario que desconocen y es por ello fundamental encontrar un proveedor de servicios que pueda desarrollar ese contenido a medida para sus aficionados. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las entidades deportivas hoy en día, es la falta de organización y orden en cuanto al manejo de los datos, ya que la mayoría de los clubes los tienen separados por cada una de las líneas de negocio que ofrecen. La integración de estos datos en una sola plataforma, es la base fundamental para que dichas entidades puedan analizar, gestionar, y monetizar de manera eficaz y en tiempo real, sus activos digitales sacándole el máximo provecho.

FANEMOTIONAL es una solución integral a esta problemática, una compañía especializada en Sport Tech y con una amplia trayectoria en transformación digital en el ámbito del deporte. Permite a las entidades deportivas gestionar toda su información y datos en un único sitio con inteligencia para organizar y segmentar esa información pudiendo realizar acciones de marketing especificas dependiendo de los objetivos de cada patrocinador. Un salto más allá de una mera página web, aplicación móvil o publicaciones rutinarias en redes sociales que no generan verdadero engagement.

FANEMOTIONAL dispone entre sus diferentes aplicaciones interactivas, de una multiplataforma con Realidad Aumentada de ultima tecnología, que ofrece nuevas oportunidades de patrocinio dotando al aficionado de una integración divertida e innovadora con sus jugadores favoritos.

El mayor activo de FANEMOTIONAL es su pasión por el sport tech potenciando el crecimiento de marca y al mismo tiempo, conectando a todos los aficionados que buscan un acercamiento digital a su afición deportiva.

El modelo de negocio se estructura de manera revenue share en diferentes servicios como campañas de marketing, business inteligence, estrategia digital, CEO Dashboards, gestión de patrocinios, simulación de ingresos, estrategia de contenidos, o gaming y entretenimiento.

En cuanto a los activos, la plataforma digital de FANEMOTIONAL cuenta con sistemas de Ticketing, Realidad Aumentada, eCommerce, App Experiences, Smart Tag y Fidelización.

