Llegan los nuevos CHIC-LOOPS, el complemento de última moda que no puede faltar en el joyero

miércoles, 21 de octubre de 2020, 18:01 h (CET) Jesús Yanes, heredero de la legendaria familia joyera Yanes, casa que ha vestido a reinas en los últimos 140 años, lanza su proyecto más personal. CHIC-LOOPS es una oda y tributo al pendiente de aro. Arranca con 3 colecciones: FIRST, GLAM y CRAZY, para vestir a la mujer en el día a día con pendientes de plata en su color dorado, con esmaltes, que pueden conseguirse en su tienda online www.chic-loops.com Los pendientes de aro son tendencia y los Chic-Loops llegan para quedarse. Jesús Yanes, con más de 30 años de experiencia en el sector, presenta su proyecto personal: una ambiciosa visión del aro como un básico diario en el joyero.

Tal ha sido su empeño por crear una marca moderna, actual y que combine con todo que se ha convertido en ‘la niña bonita’ del propio creador. Él mismo la define como una marca joven, dinámica y chic, con la elegancia y sencillez de los aros, en los más profundos valores y tradiciones españolas.

“Chic es mucho más que elegancia, es tener un espíritu rebelde con fuerte personalidad, independiente, jovial, dinámica y con un gran atractivo y clase personal. La misión de CHIC-LOOPS es reforzar la autoestima diaria potenciando el lado chic con una acción tan simple como ponerte unos aros” , aclara Jesús.

CHIC-LOOPS arranca con 3 colecciones, toda una declaración de intenciones, vistiendo a la mujer en su día a día. FIRST, GLAM y CRAZY cualquiera de sus diseños puede conseguirse en su tienda online https://chic-loops.com/.

- La colección FIRST es un aro pequeño, funcional y discreto, adecuado al uso diario y para la mujer joven que se inicia en el uso de este tipo de pendientes. El precio es otro de los elementos destacados. Este complemento puede conseguirse a partir de 57 euros. Están realizados en plata de ley 925, baño de oro de 18k y esmalte de color.

- Con la colección GLAM se pone de manifiesto una imagen serena, profesional, de sofisticación, con un tamaño de aro mediano y una imagen formal. Hechos con plata de ley 925, baño de oro de 18k, y Esmalte de color se pueden conseguir a partir de 73 euros.

- CRAZY, muy grandes como indica el nombre de la colección, muy locos. Para una mujer desenfadada y con carácter. Ideal para la noche más loca, sigue manteniendo su línea elegante. A partir de 93 euros.

CHIC-LOOPS by JSS YANES: https://chic-loops.com/loops/

