Cambium Networks anuncia exitosos despliegues de cnWave de 60 GHz

miércoles, 21 de octubre de 2020, 18:06 h (CET) La solución de 60 GHz cnWave proporciona un rendimiento de banda ancha inalámbrica de varios gigabits a una fracción del costo de la fibra terrestre Cambium Networks, proveedor líder mundial de soluciones de redes inalámbricas, ha anunciado su nueva solución cnWave de 60 GHz, que permite a los proveedores de servicios e integradores ofrecer velocidades de varios gigabits, tanto de subida como de bajada. La nueva solución se ha probado son éxito es decenas de instalaciones de campo con proveedores de servicios en Australia, Malasia, Puerto Rico, el Reino Unido y los Estados Unidos, y ofrece un rendimiento de varios gigabits que permite extender rápidamente el acceso a la banda ancha en las zonas urbanas comerciales, residenciales e industriales.

"Hemos unido nuestra larga historia de innovación inalámbrica y soluciones de próxima con el programa Terragraph de Facebook y la tecnología de 60 GHz de Qualcomm Technologies, Inc. para trasnformar el modelo y la economía de la infraestructura inalámbrica fija y Wi-Fi en entornos urbanos, suburbanos, rurales, industriales y empresariales", comenta Atul Bhatnagar, presidente y director ejecutivo de Cambium Networks. "Nuestros primeros despliegues -añade- demuestran que esta nueva tecnología aumenta drásticamente la disponibilidad de la banda ancha en las comunidades que carecen de ella, impulsando el cierre de la brecha digital".

La solución cnWave de 60 GHz de Cambium, construida sobre el estándar 802.11ay y certificada por Terragraph, ofrece velocidades de Internet de varios gigabits fiables, con un coste de propiedad reducido y en plazos acelerados respecto a la fibra terrestre. cnWave de 60 GHz, completa el tejido de soluciones inalámbricas multi-gigabit de Cambium y está totalmente integrada en LINKPlanner y en cnMaestro™, permitiendo una gestión de nubes de extremo a extremo que proporciona una vista de conjunto de toda la red. La solución ofrece una conectividad potente, fiable y segura para usuarios residenciales, centros educativos, empresas e industrias con un bajo coste total de propiedad.

Primeros despliegues

El proveedor de comunicaciones malasio YTL Communications ha sido pionero en utilizar cnWave de 60 GHz en su red inalámbrica Terragraph gigabit en la ciudad de Penang. Según ha afirmado Wing K. Lee, CEO de YTL Communications “Estamos muy contestos con este despliegue que crea una nueva infraestructura inalámbrica de varios gigabits, eliminando la necesidad de excavar zanjas en una ciudad patrimonio de la UNESCO”. La solución cnWave 60 GHz ha permitido una red de malla inalámbrica de varios gigabits que ha transformado la noche a la mañana los negocios existentes y que puede escalar fácilmente a las demandas futuras.

Por su parte, en su prueba de campo en Weatherford, Texas, NextLink ha logrado velocidades de subida y bajada de 1,8 Gigabit utilizando la solución cnWave 60 GHz de Cambium en una configuración de un solo canal.

AeroNet, proveedor de servicios de Puerto Rico, ha llevado la conectividad multi-gigabit a una ciudad amurallada de siglos de antigüedad que carecía de conectividad de fibra debido a la protección de su arquitectura histórica. El proyecto ha permitido llevar a sus habitantes y empresas una conectividad multi-gigabit.

Destaca también el proyecto de Rapier Systems, especialistas en el diseño, instalación y soporte de redes inalámbricas en el Reino Unido. La nueva solución, que entrega hasta 1.000 Mbps, hace realidad el gigabit inalámbrico en hogares y empresas, liderando la revolución de la conectividad multi-gigabit en el Reino Unido.

"Socios como Cambium Networks están llevando a Terragraph al mercado a gran escala", afirma Dan Rabinovitsj, vicepresidente de Conectividad de Facebook. "Nos entusiasma ver que los proveedores de servicios de todo el mundo aprovechan la potencia del espectro de ondas milimétricas sin licencia para satisfacer la creciente demanda de una conectividad más rápida y fiable".

Por su parte, Rahul Patel, vicepresidente ejecutivo y director general de conectividad de Qualcomm Technologies, Inc. comenta que "La innovación tecnológica de Cambium y su solución cnWave de 60 GHz ayudan a implementar conectividad multigigabit en todo el mundo. Estas instalaciones validan la oportunidad que ofrece la tecnología inalámbrica fija mmWave de 60 GHz y del pructo cnWave de Cambium, que utiliza las soluciones de 60 GHz de Qualcomm Technologies".

