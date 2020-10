España acogerá los Blockchain Startup Europe Awards trás el éxito de la celebración del Foro Internacional de Blockchain Comunicae

miércoles, 21 de octubre de 2020, 17:18 h (CET) El Foro Internacional de Blockchain e Innovación Tecnológica organizado por el Instituto Ibérico de Blockchain tuvó lugar el pasado 13 de Octubre en a ciudad de Badajoz con la participación de más de 300 empresas, profesionales y expertos del sector tecnológico, financiero y empresarial de EEUU, Latinoamérica y Europa El evento que se desarrollo en el Edificio Siglo XXI de la ciudad de Badajoz contó con la bienvenida a los participantes por parte de los cofundadores del Instituto Ibérico de Blockchain Francisco Lozano y José Manuel de la Fuente, estos quisieron poner de relieve "la apuesta de la entidad en la creación de un foro permanente orientado a la generación de sinergias y oportunidades de conexión entre los agentes del ecosistema mundial en el campo del Blockchain y la innovación tecnológica. Así como la orientación de la entidad por una vocación de asesoramiento, acompañamiento y capacitación a los agentes públicos y privados ante la profunda transformación que la tecnológica disruptiva del Blockchain va a traer de manera inexorable"

El foro que contó con la asistencia de más de 300 empresas, profesionales y expertos en el ámbito tecnológico, financiero y jurídico contó con la conferencia inaugural de la Presidenta del Cluster nacional de Blockchain Alastria María Parga quien en su intervención puso de relieve la gran transformación de una tecnología como Blockain, disruptiva y escalable que viene a revolucionar la realidad conocida, con un cambio comparable al de la llegada de la propia internet.

La jornada de alto nivel conto con un panel de personas expertas de referencia en el ámbito público y privado, durante la mañana y la tarde las diferentes mesas de trabajo que fueron desgranando diferentes aspectos teóricos y prácticos de la tecnología blockchain . Así, durante el primer panel con el título Agenda Digital, Transformación Tecnológica y Seguridad en el marco de la 4 Revolución Industrial de lo público a lo privado, los asistentes pudieron asistir a la intervención de Miguel Escassi, Asesor Ministerio de Economía delGobierno de España y responsable de la Agenda Digital Nacional 2030 . Mesa en la que estuvo acompañado de dos referentes internacionales en el campo de la digitalización como Agustín Argelich miembro de Intelligent Community Forum, con sede en Cánada y Taiwan y Juan Manuel Revuelta Director General Fundación Finnova, entidad impulsora de los Startups Europe Awards.

El segundo panel bajo el título "Claves, Retos y Desafíos en materia de Blockchain y Digitalización en el ámbito de la gestión pública" contó con la participación de Luis Mulero de la empresa Safexain, durante su intervención el ponente puso de relieve aplicaciones prácicas de la utilidad del blockchain en procesos de registro, trazabilidad u operaciones en la gestión pública. La jornada de la mañana concluyo con la aproximación de la tecnología y la digitalización al mundo jurídico y empresarial todo ello con el desarrollo de la mesa bajo el título " La Aplicación del Blockchain en el ámbito industrial empresarial y Jurídico: Claves para la Seguridad y El desarrollo en la red" . Esta mesa tuvo como ponentes a dos referentes del ecosistema blockchain como Miguel Ángel Pérez García, Fundador de

Icommunity Labs y Javier Plaza, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia,Experto en protección de datos, inteligencia artificial, Big Data y

transparencia. Director de la Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías.

El foro con una gran asistencia de público se retomo por la tarde tras un breve descanso con el desarrollo del Taller " Blockchain para principiantes: Claves,

Herramientas y Guías Básicas" . A cargo de Ignacio Martín, Líder Proyecto Sectorial Blockchain en Bankia, Sergio Masa del Csic, y Duilio Delia Experto

en Programas Blockchain Instituto Ibérico Blockchain. Durante el desarrollo del taller los participantes pudieron conocer de cerca procesos concretos de

trazabilidad y desarrollo operativo de la tecnología Blockchain así como sus resultados prácticos.

Tras la finalización del taller, el foro internacional se acompaño con el desarrollo de dos mesas redondas , la primera bajo el título" Emprendimiento, ecosistema startup, pymes y tecnología Blockchain: Claves en la construcción del tejido empresarial" con la participación de Luis Miguel Jaramillo, Presidente de la Red Iberoamérica de Jóvenes Líderes, Fernando Rodríguez Alemany, fundador de 15K Angels,Paloma Más Pellicer, de la firma Plug and Play ventures y Rodrigo López Garrido, Abogado experto en Cibercrimen IE Law School. La segunda de las mesas de trabajo moderada por el director de la Fundación Finnova Juan Manuel Revuelta y con el título " De la Teoría a la Práctica: La transformación de los territorios desde la Innovación, la Tecnología y el Blockchain" contó con las intervenciones de Juan Francisco Delgado Vicepresidente Fundación Intec Startup Agrifood ganadora del Startup Europe Awards y Antonio López, Fundador de TDDS , Ex Presidente de Segittur. El Foro Internacional de Blockchain concluyo con la tertulia "Tecnología y Cambio de Paradigma en el Siglo XXI: Retos, Desafíos y Oportunidades" que presentada por el cofundador del Instituto Ibérico de Blockchain Franciso Lozano contó con la participación de Francisco

Abbedabro Vicepresidente Internacional para Desarrollo de Negocio de la Multinacional de EEUU Oracle y Galo Vásconez Del Salto, Presidente Cámara

de Comercio de Bolívar

El Foro Internacional de Blockchain e Innovación Tecnológica organizado por el Instituto Ibérico Blockchain en colaboración con firmas como Área Financiera, De La Fuente & Asociados, La Red Business Market o la Fundación Finnova así como la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes o la Escuela de Negocios y Dirección ENYD concluyo las jornadas con varios hiros ,entre ellos la creación de un portal permamente de dinamización y construcción del ecosistema ibérico de Blockchain entre Portugal y España, la puesta en marcha de programas de cooperación público privada para la adaptación del tejido social y productivo a la tecnología Blockchain y con el anuncio de la Fundación Finnova de que España y concretamente Extremadura acogerá la edición 2021 del Blockchain Startup Europe Awards, unos premios de referencia internacional.

