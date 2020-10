G2 Esports estará en semifinales de Worlds por tercer año consecutivo Comunicae

miércoles, 21 de octubre de 2020, 13:37 h (CET) El equipo europeo se verá las caras contra el campeón coreano, DAMWON Gaming, el sábado 24 de octubre a las 12:00. Fnatic perdió en cuartos de final por 2-3 contra Top Esports, después de dejar escapar una ventaja de 2-0 Worlds 2020, el campeonato internacional más importante de League of Legends, está cerca de llegar a su fin. Solo quedan cuatro equipos que lucharán en la Grieta por la Copa del Invocador: G2 Esports (Europa), DAMWON Gaming (Corea), Top Esports (China) y Suning (China).



La primera semifinal enfrentará a G2 Esports y DAMWON Gaming el sábado 24 de octubre a partir de las 12:00 (hora peninsular española). El equipo europeo demostró en cuartos de final que está a un gran nivel, tras derrotar a Gen.G por un contundente 3-0. Sin embargo, su rival en semifinales también fue muy superior a DRX en cuartos de final y tampoco cedió ninguna partida.



Rasmus "Caps" Borregaard, medio de G2 Esports, tuvo una actuación espectacular y demostró que es uno de los mejores en su posición en estos Worlds.

Por su parte, Luka "Perkz" Perković, el tirador de G2 Esports, también tuvo un papel destacado en la victoria y comentó tras el partido: “Somos muy buenos adaptándonos a los nuevos cambios del juego; estamos trabajando todos juntos para darle ventaja a Jankos para que vaya por delante del otro jungla y él lo está aprovechando muy bien”.



Por su parte, Fnatic protagonizó una de las eliminatorias más dolorosas para Europa en la historia de los Worlds. El campeón de la LPL (Liga China), Top Esports, partía como favorito; sin embargo, Fnatic empezó la eliminatoria muy fuerte y puso el 2-0 en el marcador. Hasta ese momento, ningún equipo en la historia de los mundiales había conseguido darle la vuelta a un 2-0 en contra, algo que Top Esports se encargó de cambiar.



Tras esta dura derrota, Fnatic se queda fuera de Worlds en cuartos de final por segundo año consecutivo. El año pasado se cruzó en el camino de los vigentes campeones, FunPlus Phoenix, y este año vuelven a caer ante un equipo chino.



Top Esports se tendrá que enfrentar en semifinales a Suning, que derrotó con relativa comodidad a JD Gaming (China) por 3-1. La eliminatoria comenzará el domingo 25 de octubre a las 11:00 (hora peninsular española).



Estos dos equipos ya se vieron las caras en las semifinales de los playoffs de verano de la LPL. En esa ocasión, Top Esports fue muy superior y logró un 3-0 frente a Suning. No obstante, las cosas han cambiado mucho desde aquel enfrentamiento y todo hace indicar que será una semifinal muy igualada.



Todos los partidos y la información sobre Worlds 2020 en lolesports.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.