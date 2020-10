Los 10 mejores productos para comprar en Black Friday y Navidades Comunicae

miércoles, 21 de octubre de 2020, 13:19 h (CET) Llegan épocas de compras con el Black Friday y las Navidades a la vuelta de la esquina y miles de consumidores han de escoger sus regalos para sus seres queridos empleando gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Por ello en Comprarmejores.es han elaborado una guía con los que van a ser los productos estrella en estas fiestas para que sea posible avanzarse y comprarlos en pleno Black Friday Después de meses con caídas drásticas en ventas debido a la pandemia en nuestro país, los comercios comienzan a apuntar a la campaña navideña como un bálsamo para sus maltrechas cuentas.

Pero justo antes de Navidad está Black Friday el día de los descuentos masivos importado directamente desde Estados Unidos desde hace pocos años y que representa una fantástica oportunidad para comprar los regalos a precios mucho más reducidos.

Y es que hay que tener en cuenta que el Black Friday lleva poco en España pero se ha popularizado tanto que una gran parte de las ventas de electrodomésticos, equipos informáticos y moda se concentran en este día, que suele caer en el último viernes del mes de Noviembre.

Para el consumidor la tarea se presenta más difícil que en otros años. En muchos hogares el presupuesto para comprar regalos esta vez será más ajustado, por lo que habrá menos margen de error y habrá que atinar de primeras.

Además hay que tener en cuenta la gran cantidad de ofertas existentes que hay en este periodo, tanta que es difícil seguir la pista de cuáles son los nuevos modelos de los productos super ventas. También hay que averiguar qué productos cumplen con lo que se está buscando y lo más importante, donde encontrar esos artículos al mejor precio.

Todo ello puede abrumar fácilmente al consumidor y dificultar sus decisiones.

Con el objetivo de ayudar en esta tarea en Comprarmejores.es han elaborado un listado con los 10 productos que van a ser estrella estas Navidades con el propósito de poder adelantar la compra en pleno Black Friday.

PS5 y Xbox Series

Las nuevas videoconsolas de Sony y Microsoft prometen ser un bombazo de ventas en esta campaña. Además su fecha de salida casi coincide con Black Friday, en concreto la Playstation 5 sale el 19 de Noviembre y la Xbox Series el 10 de Noviembre por lo que puede que incluso haya alguna rebaja inesperada a los pocos días de su salida. Sea como sea este va a ser uno de los regalos estrella de las Navidades por lo que habrá que estar atentos

Y aunque las nuevas consolas no traigan descuentos seguramente será un buen momento para hacerse con la generación anterior a precios muy reducidos. Para Black Friday se espera tanto la PS4 Pro como la Xbox One X a precios muy reducidos y con la ventaja de tener ya todo el catálogo de juegos en el mercado.

Patinetes eléctricos

El regalo que va a rivalizar directamente con las nuevas videoconsolas es un “must” de los regalos en los últimos tiempos. Y es que hace tiempo que el patinete eléctrico ha dejado de ser un juguete para convertirse en un gran medio de transporte para la ciudad.

Hoy en día el Xiaomi Mi Scooter es el rey indiscutible de la categoría pero se pueden encontrar otras opciones en guías de compra de patinetes eléctricos que tengan una buena relación calidad-precio.

Pulseras de Actividad / Relojes GPS Runners

Se han puesto de moda y es que son un gran complemento para la práctica deportiva. Este tipo de pulseras de actividad recogen información sobre cuantas kcal se consumen según el tipo de deporte, pulsaciones, tiempo empleado e incluso a través de una App conectada al Smartphone se puede hacer un seguimiento de la evolución.

Desde hace tiempo la pulsera de actividad más popular es la Xiaomi Mi Smart Band 5 siendo el estándar en este segmento.

En un escalón por encima se encuentran los relojes deportivos con GPS que como advierte su nombre permiten ver el trayecto que se realiza en los entrenamientos y sirven de gran ayuda para saber que distancia se ha recorrido. A todo esto hay que sumar las características con las que ya cuenta una pulsera de actividad común.

El Garmin 735XT Forerunner es el reloj GPS más demandado por los runners en estos momentos tratándose de un reloj con una calidad-precio más que óptima.

Smartphones

Otro de los regalos que siempre están en auge en estas épocas son los smartphones y es que esta tecnología vive una imparable evolución en prestaciones. Con la llegada de nueva tecnología y nuevas redes como la 5G los consumidores demandan cada vez terminales más avanzados para estar a la última.

En este sentido el regalo estrella en cuanto a Smartphones está previsto que sea el iPhone 12 que se podrá comprar a partir del 27 de Octubre.

Altavoces inteligentes

Hablar a un altavoz y que este programe la calefacción, ponga una alarma o encienda las luces, etc. Lo que hasta hace unos años parecía de ciencia ficción hoy ya es una realidad. Cada vez se ven más altavoces inteligentes en los hogares españoles y es que darles órdenes parece que es adictivo.

Aunque no se disponga de una instalación domótica se les puede sacar bastante partido llegando a ser muy entretenidos, incluso hay la posibilidad de tener un breve diálogo con ellos gracias a su IA.

Lo más populares sin contar soluciones de domótica profesionales son Amazon Echo Dot y Google Home.

Auriculares inalámbricos

Hace poco que vivieron su “boom” y fueron uno de los productos más regalados pero de nuevo vuelven a estar de moda con los AirPods de Apple.

Estos se integran por completo en el ecosistema Apple y ofrecen una calidad de sonido excepcional.

Fuera de los auriculares de Apple hay un sinfín de alternativas, de hecho si no se está dentro del ecosistema de Apple es recomendable mirar otras opciones ya que no se le podrá sacar el máximo partido a los AirPods.

Robot de cocina

Es uno de los artículos más caros de esta lista pero su inversión en él bien merece la pena ya que con un único aparato se disparan las posibilidades de hacer nuevas recetas y de forma mucho más sencilla.

Si hasta hace unos años el robot de cocina más solicitado era la Thermomix hoy y debido en gran parte a la diferencia de precio le ha cogido el relevo la Monsier Cuisine.

Esta forma parte del catálogo de Lidl pero debido a su popularidad ya se vende aparte e incluso se puede encontrar en Amazon.

Freidoras sin aceite

Viviendo en la época dorada de Instagram, Selfies y demás es obvio que hoy en día la apariencia física es muy importante. Esto ha supuesto una revolución y un cambio de tendencias en muchos sectores de la sociedad entre ellos la cocina y la forma de cocinar los alimentos.

Las freidoras sin aceite llevan poco tiempo en el mercado y al principio parecían una moda pasajera pero nada más lejos de la realidad. Estas consiguen freír con una cantidad mínima de aceite rebajando sustancialmente las kcal de los alimentos. Un dato: 100gr de patatas fritas caseras pueden estar por encima de las 300kcal mientras que en una freidora sin aceite apenas llegaran a las 88kcal.

La Princess AeroFryer XXL es la opción más popular en estos momentos debido a su gran capacidad y perfecto funcionamiento. Por sus medidas resulta ideal para todo tipo de familias.

Aspiradoras sin cable

Son la revolución en electrodomésticos de hogar debido a que son muy manejables y prácticamente con la misma potencia que las aspiradoras de bolsa.

Son ideales para pisos donde la superficie a aspirar no sea demasiado grande.

La Dyson V11 Absolute aunque no es para todos los bolsillos es el estándar en este tipo de electrodomésticos. Si se va de presupuesto es recomendable leer una guía y ver que otras opciones en aspiradora sin cable existen y que se ajusten a las necesidades.

Planchas de Pelo

Son un clásico pero es que cada año se siguen regalando y si se conoce a alguien a quien le guste cuidarse el cabello y no tenga plancha de pelo son el regalo ideal.

Sin duda, la plancha más popular es la ghd, pero en los últimos tiempos la Remington Kerating Therapy Pro con mucho menos coste y resultados totalmente satisfactorios suponen una opción ideal de compra.

Este es el listado de los productos que van a ser estrella estas Navidades por lo que el 27 de Noviembre en pleno Black Friday será una gran idea hacer un seguimiento muy de cerca para ver si se pueden comprar al mejor precio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Javier Sanz y Herrera Casado publican un 'Diccionario histórico de autoridades científicas de Guadalajara' A finales de octubre Grupo GN anunciará los ganadores de la IV Edición de GNIOS Una agencia de Santiago de Compostela se convierte en el referente del Marketing Digital en España Nueva web de Vallès Clima: Empresa de aires acondicionados Adquiriendo nuevos hábitos para un estilo de vida saludable de la mano de Miguel Camarena