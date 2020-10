Dream Fontanilles presenta sus recomendaciones para salir de camper en invierno Comunicae

miércoles, 21 de octubre de 2020, 10:17 h (CET) Dream Fontanilles, distribuidor oficial y exclusivo de James Baroud en España, dispone de todos los productos mencionados en este artículo para que los usuarios de camper puedan empezar a disfrutar de las salidas invernales La llegada del otoño suele ser sinónimo de una bajada de las temperaturas y este año no ha sido una excepción. El frío es palpable en muchas regiones del país -especialmente de noche- y eso hace que algunos usuarios de camper dejen de salir los fines de semana, aunque les gustaría poder seguir haciéndolo. No obstante, hay múltiples productos y accesorios que permiten acampar durante todo el año de forma cómoda y sacar así el máximo partido a los vehículos camperizados.

Las tiendas de techo James Baroud (que pueden instalarse en cualquier tipo de vehículo sin necesidad de homologación) están fabricadas con un tejido de poliéster aluminizado con un revestimiento acrílico 100% impermeable y transpirable. Las costuras, dobladas y selladas, evitan la entrada de frío y agua y la resistente estructura de la tienda permite soportar ráfagas de viento de hasta 120 km/h. El colchón está fabricado en espuma de alta densidad y se puede complementar con la esterilla anticondensación para conseguir aún más confort y evitar la humedad.

Xavier Serra, gerente y director de Dream Fontanilles, explica que “somos los distribuidores oficiales y exclusivos de James Baroud en España porque es la marca que ofrece la mejor calidad del mercado y apuesta fuertemente por la innovación en sus productos. Además, ofrece múltiples accesorios para las tiendas de techo que mejoran la experiencia camper en caso de inclemencias meteorológicas como la lluvia, el viento, o el frío”.

Por ejemplo, el aislamiento térmico James Baroud es altamente recomendado para soportar las bajas temperaturas de otoño o de invierno porque se fija en el interior de la tienda y actúa como una doble pared que aumenta la temperatura interior unos 7 ºC respecto a la temperatura exterior. Para evitar la humedad, disponen de un práctico extractor anticondensación alimentado a través de placa solar exterior.

Otros accesorios únicos a nivel mundial son el toldo James Baroud, que -fabricado con el mismo tejido 100% impermeable que las tiendas- tiene la opción de acoplarle el túnel, otro complemento que permite conectar toldo y tienda sin tener que salir al exterior.

El cerramiento del toldo James Baroud es la forma idónea de disponer de un espacio adicional protegido para disfrutar incluso en situaciones de mal tiempo. Según Xavier Serra, “las tiendas de techo y los accesorios de James Baroud son la solución perfecta para poder salir de camper durante todo el año”.

En definitiva, hay diferentes productos y accesorios que hacen las salidas en camper en invierno más fáciles. Dream Fontanilles, distribuidor oficial y exclusivo de James Baroud en España, dispone de todos los productos mencionados en este artículo en stock, hecho que garantiza una entrega rápida para que los usuarios de camper puedan empezar a disfrutar de las salidas invernales de forma prácticamente inmediata.

