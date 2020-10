ALDI abre un nuevo supermercado en Aldaia El nuevo establecimiento, que abrirá el próximo 28 de octubre, se encuentra en c/ Encreullades, número 2 y supondrá una mejora del servicio y ganará en proximidad para los vecinos de la ciudad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 21 de octubre de 2020, 11:43 h (CET) La cadena de supermercados ALDI abrirá el próximo 28 de octubre un nuevo establecimiento en Aldaia. Ubicado en c/ Encreullades, número 2, este establecimiento contará con una superficie comercial de cerca de 1.300 m2 y dará empleo a una plantilla de 15 colaboradores.



El nuevo supermercado relevará el establecimiento ubicado en la calle Solidaritat, 2, en la misma ciudad. Este traslado responde a la voluntad de ALDI de estar cada día más cerca de sus clientes, con una ubicación más próxima al núcleo del municipio, así como también más cercana a la localidad vecina de Alacuás, y de ofrecerles un mejor servicio, con un establecimiento que contará con cerca de 400 m2 más respecto al anterior supermercado y 109 plazas de aparcamiento.



En la actualidad, ALDI cuenta con un total de 56 establecimientos en la Comunidad Valenciana, de los cuales 17 están ubicados en la provincia de Valencia. Además, la compañía ha destacado que durante este verano ha contratado cerca de 1.000 nuevos colaboradores en toda España, un 11% de ellos en la Comunidad Valenciana.



La cadena de supermercados también confía en proveedores valencianos para abastecer sus establecimientos, de hecho, a día de hoy, cerca del 10% de los proveedores de ALDI en España son de la Comunidad Valenciana.



Refuerzo de las medidas de seguridad e higiene

Debido al contexto actual, ALDI ha extremado en todos sus establecimientos las medidas de seguridad e higiene con el objetivo de garantizar la salud de clientes y empleados, siguiendo todas las indicaciones y protocolos definidos por las autoridades sanitarias.



