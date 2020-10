SIARQ consigue cerrar con Ã©xito una Ronda de InversiÃ³n a travÃ©s de SociosInversores.com

SIARQ consigue cerrar con éxito una Ronda de Inversión a través de SociosInversores.com Comunicae

martes, 20 de octubre de 2020, 17:09 h (CET) SIARQ lanza al mercado el SOLAR HUB y la plataforma ambiental URBAN BRAIN. La solución para las Smart Cities ecológicas, desarrollada por SIARQ, ha conseguido sobrefinanciarse en una Ronda de Inversión de Equity Crowdfunding Detalles de la Ronda de Inversión

SIARQ comienza la Ronda de Inversión a través de la plataforma de Equity Crowdfunding Sociosinversores.com para industrializar el SOLAR HUB, mejorar su plataforma digital URBAN BRAIN y comercializar la solución a nivel nacional e internacional.

En octubre de 2020 la sociedad ha conseguido completar la ronda de inversión con éxito alcanzando casi 250.000€ , con lo que consigue sobrefinanciarse a 125%.

¿Qué es Siarq?

SIARQ Advanced Solar Design es una compañía innovadora CleanTech con sede en Barcelona y con alto potencial de crecimiento. Su tecnología está patentada (6 patentes a nivel nacional e internacional), ha ganado numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, ha recibido fondos europeos para el I+D (450.000€) y está en fase de crecimiento gracias a importantes alianzas con partners comerciales europeos y americanos.

Con SOLAR HUB y URBAN BRAIN: ciudades más saludables e interconectadas

Las ciudades generan muchas emisiones contaminantes que causan a nivel mundial la muerte prematura de más de 7 millones de personas cada año. Si se es capaz de medir los niveles críticos de contaminación marcados por las autoridades y se actúa tiempo, se podrá reducir la mortalidad y hacer de las ciudades unos lugares mas seguros y saludables.

SIARQ ofrece a sus clientes datos ambientales en tiempo real (Environmental Data as a Service), gracias a la plataforma digital URBAN BRAIN, que permite descargarse reports ambientales y generar alertas sobre el nivel de calidad del aire y del ruido en las ciudades. Los datos críticos se recolectan gracias al SOLAR HUB, una innovadora infraestructura conectada al IoT (Internet de las Cosas), totalmente alimentada por energía 100% renovable, con iluminación LED y microsensores ambientales cuidadosamente integrados. SOLAR HUB se puede desplegar en el espacio público (plazas, jardines, calles, puertos, paseos marítimos, centros comerciales, áreas industriales, etc.) sustituyendo las obsoletas farolas existentes y dotando así a las ciudades de una verdadera Smart Cities ecológica. SIARQ ofrece 3 modalidades de integración mediante un Small Pilot (4 unidades), un Medium Pilot (10 unidades) o una Smart City Network (40 unidades).

SOLAR HUB es un verdadero tótem de conectividad que podrá integrar también la recarga de vehículos eléctricos ligeros y permitir a los ciudadanos la descarga de información ambiental útil en una APP de uso gratuito.

¿Qué es SociosInversores.com?

SociosInversores.com es la línea de Equity Crowdfunding del Grupo SegoFinance. Durante sus 10 años de vida, ha financiado más de 148 startups con más de 35 M€. Cuenta con una red privada de más de 35.000 inversores y con un equipo de expertos que analizan y asesoran a las startups antes, durante y después del proceso de financiación. Pioneros en conseguir la licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para operar.

