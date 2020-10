Los 10 topics más relevantes en la gestión y dirección de proyectos Comunicae

martes, 20 de octubre de 2020, 14:25 h (CET) El pasado 18 de junio, se celebró el primer "Virtual Open Space, summer edition 2020 " (#vosse2020) en el sector de la gestión y dirección de proyectos, organizado por los Capítulos del PMI en España. La asistencia de cerca de 500 profesionales, nacionales e internacionales, y su participación en un evento disruptivo hizo que la convocatoria fuera un éxito. En el evento se abordaron los 10 ítems más relevantes propuestos y elegidos por votación de los asistentes durante la celebración del evento Actualmente la sociedad se encuentra inmersa en un entorno cambiante, volátil, complejo, más competitivo y más ambiguo impulsado por la crisis sanitaria Covid 19. Este escenario obliga a cambiar los hábitos, tanto personales como profesionales, y a desarrollar nuevas estructuras y modelos operativos que permitan navegar con éxito estas aguas convulsas.

Como respuesta a este escenario, los Capítulos de España del PMI® (Organización internacional sin fines de lucro que representa a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos) Andalucía, Barcelona, Galicia, Madrid y Valencia, han apostado por realizar un evento novedoso y disruptivo con el fin de aportar nuevas ideas y soluciones al sector de l a gestión y la dirección de proyectos. Para ello, aunaron fuerzas, creando un espacio que potenciara sinergias y donde los propios asistentes fueran los ponentes, exponiendo sus inquietudes a tratar. Todo ello, con el fin de compartir conocimientos y experiencias para seguir avanzando.

El evento reunió a profesionales de todas las partes del mundo y madurez profesional desde profesionales juniors hasta destacados profesionales líderes de grandes empresas. El topic de mayor interés, que más charlas acaparó, fue el liderazgo en remoto. De manera detallada, se profundizó en la gestión de equipo en remoto, en cómo gestionar los conflictos, técnicas ante la desmotivación y cuáles son las cualidades más importantes.

Otro de los topic que destacó fue: cómo aplicar herramientas y metodologías en entornos ágiles en equipos distribuidos?.

La preocupación por el futuro del empleo en el sector también estuvo presente. ¿Cómo gestionar la incertidumbre y realizar una planificación?, ¿por qué no todas las PMO son exitosas? y ¿por qué las empresas no miden la madurez de PM?

Durante el evento también hubo un espacio para la magia a cargo de Magia Majara y como en otros eventos previamente realizados retamos a todos los participantes del evento a demostrar cuánto conocimiento se llevaban con un concurso Online que fue patrocinado por PMofficers. Y como punto final realizó una nube de palabras con las aportaciones de los asistentes.

Enviar un agradecimiento especial al patrocinador Oro del evento PMOfficers, así como a los dos patrocinadores plata Mi-GS0 y IL3. Y un reconocimiento muy especial al equipo de más de 40 voluntarios que han hecho posible que el evento se llevara a cabo.

