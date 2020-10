Nuevo Informe Intelligent Workplace Report de NTT Comunicae

martes, 20 de octubre de 2020, 13:54 h (CET) NTT revela cómo las prioridades de bienestar de los empleados darán forma a las futuras estrategias de los espacios de trabajo NTT Ltd., empresa de servicios tecnológicos líder en el mundo, publica hoy su informe Intlligent Workplace Report en 2020: cómo dar forma a las experiencias de los empleados en un mundo transformado, en el que se destaca que la pandemia ha puesto el bienestar de los empleados en primer plano de la agenda corporativa. Casi tres cuartas (72,3 %) de las empresas coinciden en que el teletrabajo durante la pandemia ha supuesto un reto para los empleados. Los problemas de conectividad y entorno de trabajo (como la falta de ancho de banda, la sensación de aislamiento o la carencia de espacios de trabajo adecuados) han agravado sus preocupaciones. Las compañías deben valorar todos los aspectos de su estrategia de puesto de trabajo para optimizar la experiencia de los empleados, lo que incluye la cultura, la tecnología y la ubicación.

El informe, en el que se encuesta a 1.350 participantes de 19 mercados, revela que el 79,7 % de los encuestados creen que las necesidades de los empleados serán el núcleo del futuro diseño de los puestos de trabajo. Los resultados muestran que casi siete de cada diez empresas (67,9 %) coinciden en que los empleados prefieren tener la opción y la flexibilidad de trabajar en una oficina cuando sea seguro hacerlo; y el 85,4 % están de acuerdo en que el tiempo de reunión cara a cara es imprescindible para crear un sentimiento de trabajo en equipo o en los encuentros con los clientes.

A medida que el mundo continúa adaptándose a los desafíos de la COVID-19, las empresas deben desarrollar una estrategia más sólida para apoyar permanentemente a su fuerza de trabajo distribuida. Mientras que el 83,9 % de las empresas reconocen el valor de la experiencia de los empleados como un factor de diferenciación estratégica crucial, solo el 34,9 % están muy satisfechas con su capacidad actual.

Por ahora, menos de un tercio de todas las empresas (28,5 %) han modificado su política de TI para ayudar a los empleados a trabajar mediante un nuevo modelo operativo, y quedan lejos de la mitad (41,8 %) las que han implementado nuevas herramientas de comunicación y productividad. En muchos casos, se permite que los empleados usen sus dispositivos y aplicaciones personales, lo que ha hecho crecer rápidamente el riesgo de vulnerabilidades de seguridad. De hecho, solo el 37,9 % han aumentado sus capacidades de seguridad informática para mantener a salvo a la empresa y a los empleados.

Marilyn Chaplin, Directora de Recursos Humanos de NTT Ltd., señala: "El empleado conectado, su bienestar y su experiencia como trabajador, deben estar en el centro de las futuras estrategias de los puestos de trabajo. Ayudar a las personas a seguir conectadas y proteger sus datos es la clave para cuidar de las fuerzas de trabajo y mantener la productividad y la eficacia. Sin embargo, esto debe venir acompañado de una estrategia a largo plazo para la transformación digital, la implementación de nuevas tecnologías, la creación de políticas específicas y, por supuesto, mediante formación para que los empleados se sientan cómodos con las nuevas plataformas".

Establecer hoy las nuevas estrategias del puesto de trabajo para la oficina del mañana

Según las conclusiones del informe, cerca de la mitad (40,3 %) de las empresas ya están revisando el diseño general de sus oficinas y buscando la mejor manera de adaptarse a las nuevas necesidades de los empleados.

Los encuestados están algo divididos sobre qué hacer con los espacios de oficina en general. Mientras que más de un tercio (34,4 %) de los altos directivos de todo el mundo afirman que planean reducir el espacio dedicado a oficinas, casi una cuarta parte de ellos (24 %) tienen previsto ampliarlo. Dicho esto, la mayoría están de acuerdo en que el espacio físico tendrá un uso más definido y flexible para ofrecer un entorno más colaborativo que permita:

Conectar con la fuerza de trabajo distribuida: más de un tercio (38,2.0 %) de las empresas instalarán espacios de videoconferencia/videocolaboración para conectar a los empleados remotos y en las oficinas.

más de un tercio (38,2.0 %) de las empresas instalarán espacios de videoconferencia/videocolaboración para conectar a los empleados remotos y en las oficinas. Facilitar la creatividad y la colaboración: casi una cuarta parte (25,4 %) implementarán espacios de creatividad/reflexión.

casi una cuarta parte (25,4 %) implementarán espacios de creatividad/reflexión. Impulsar las iniciativas de trabajo basadas en actividades: más de una cuarta parte (26,2 %) de las empresas reducirán el espacio destinado a las oficinas individuales, mientras que el 28,7 % ampliarán los espacios de reunión. Las soluciones inteligentes capacitarán a los empleados

Las empresas disponen actualmente de una amplia gama de plataformas y aplicaciones digitales, pero la rápida adopción de estas nuevas tecnologías no siempre ha estado respaldada por una formación adecuada. Para motivar a los empleados a utilizar las nuevas tecnologías, es importante transmitir claramente los beneficios que les aportan a nivel personal, especialmente si trabajan a distancia.

Solo el 41,6 % de las empresas de todo el mundo tienen acceso a análisis de los puestos de trabajo para ayudarles a comprender y evaluar las nuevas dificultades que supone el trabajo a distancia. Al revisar qué aplicaciones y funciones utilizan los empleados mediante los análisis del puesto de trabajo, las empresas pueden aprender a priorizar, adaptar y medir el impacto de la formación para influir de forma positiva en la adopción, el uso y la productividad, todo lo cual contribuye a la experiencia del empleado.

Las empresas deben sentar ahora las bases para la futura experiencia de los empleados

Tras haber tenido que adaptarse a la pandemia en los últimos meses, más de la mitad (55,3 %) de los altos directivos de todo el mundo están muy de acuerdo en que ahora es el momento de crear el puesto de trabajo del futuro.

Alex Bennett, Vicepresidente de Intelligent Workplace de NTT Ltd., coincide en la necesidad de que las empresas tomen medidas ahora: "La forma en que las empresas combatan los desafíos que plantea la COVID-19 y reformen su estrategia del puesto de trabajo sentará las bases para el futuro laboral de toda una generación. Las empresas deben reaccionar con agilidad y determinación. Estamos viendo cómo algunas empresas logran impulsar el cambio en tiempo real, en comparación con los meses o años que se tardaba antes. Aquellos que ya estaban a la vanguardia en la experiencia de los empleados, tomando decisiones valientes, basadas en datos y dirigidas por personas, se encuentran ahora en una posición mucho más sólida para crear una cultura de apoyo al empleado. Capacitar a las personas y ayudarlas a hallar una mayor satisfacción en su trabajo está aportando valor a esas empresas".

Para obtener más información sobre los servicios de NTT Ltd., visitar www.hello.global.ntt

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mare Nostrum Business School: formación online adaptada al estudiante y a la demanda empresarial SIARQ consigue cerrar con éxito una Ronda de Inversión a través de SociosInversores.com Northgate Renting Flexible lanza Northgate Talleres para empresas, profesionales y particulares Valor Humà explica la importancia de disponer de un Plan de Igualdad en la empresa Flores de Queso; una manera diferente y sabrosa de celebrar las navidades