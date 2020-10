Splitters de vídeo de Ewent: qué son y para qué sirven Comunicae

martes, 20 de octubre de 2020, 12:05 h (CET) En todos los hogares hay dispositivos que se conectan a través de HDMI pero, en muchas ocasiones, se quedan sin puertos disponibles. Ahí entra en juego un splitter de vídeo Un splitter de vídeo HDMI sirve para dividir o duplicar la señal de un solo dispositivo a varias pantallas a la vez, es decir, al final puede resultar un extensor de HDMI para no perder el puerto que conecta al dispositivo que se quiere usar en varias pantallas al mismo tiempo.

Ewent cuenta con una amplia gama de splitters de vídeo para satisfacer las necesidades de sus clientes desde los más habituales hasta los de conexión en remoto. Este tipo de producto está pensado tanto para empresas pequeñas, medianas o grandes como para particulares que necesiten extender su señal.

En general, estos dispositivos cuentan con un puerto de entrada y varias salidas como es el caso del divisor 4K HDMI 1x2 EW3720 que permite transferir una sola señal en dos pantallas independientes en resolución máxima de 4K y en resolución 3D para reproducir en dos pantallas a una distancia máxima de 5 metros.

También existen otro tipo de dispositivos como es el caso del conmutador HDMI 4K 3x1 EW3730 que permite mostrar 3 fuentes diferentes de HDMI en un televisor o pantalla de PC. En este caso, lo que extiende son el número de puertos HDMI para poder tener varios dispositivos conectados a la vez en una sola pantalla y, viene con un mando incorporado para poder cambiar de fuente HDMI con un solo clic. En modelo también permite una distancia máxima de 5 metros y recibe alimentación mediante USB.

Por último, si se necesita un extensor de señal pero no se pueden tener cerca los dispositivos a conectar, existe el Kit extensor HDMI EW3715 que hace que se pueda reproducir la señal hasta una longitud de 60 metros a máxima resolución. Esto es posible gracias a un transmisor y receptor que conecta los cables a los dispositivos por lo que se puede considerar una buena opción para empresas grandes, bares, cafeterías, recepciones de hotel, etc.

En definitiva, son dispositivos fáciles de usar que no tienen ninguna complicación ya que siempre van a emitir la señal y cualquier persona puede manipularlos tranquilamente. Por eso, Ewent ofrece tantas versiones diferentes para poderse adaptar a la perfección según la situación real de cada una de las empresas o particulares que demandan este tipo de productos.

