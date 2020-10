La Demarcación de Toledo del COACM extiende a todo octubre el Día Internacional de la Arquitectura Comunicae

martes, 20 de octubre de 2020, 10:34 h (CET) En 2020, la Demarcación de Toledo del COACM vuelve a extender la celebración del Día Mundial de la Arquitectura (5 de octubre) a todo el mes, con actividades on-line adaptadas a la situación sanitaria por la pandemia La demarcación de Toledo del COACM se une a la celebración del mes de la Arquitectura con una programación diferente a la de otros años, adaptada a la situación sanitaria actual, pero que, como siempre, extiende a lo largo de octubre, acercando la profesión, en este mes especialmente, a la ciudadanía.

Las actividades de este año comenzaron de manera brillante, con una conferencia on-line, de Oscar Tusquets, genio de la arquitectura y del arte, y una de las figuras españolas más importantes dentro del panorama internacional. A lo largo de una hora, que se hizo cortísima, presentó su trabajo en la estación de metro 'Toledo' en Nápoles, maravillosa obra de ingeniería y arquitectura, de la que se ha llegado a decir que es la estación de metro más hermosa del mundo. El prestigioso arquitecto explicó el proceso creativo y el constructivo, de manera que los asistentes a la charla online pudieron comprender cómo ha llegado a obtener un resultado tan espectacular.

La estación de metro 'Toledo' de Nápoles se ha convertido, gracias a la creatividad de Oscar Tusquets y a su empeño en dotar de luz natural a un espacio que presuponía oscuro por ser subterráneo, en una de las estaciones más conocidas del mundo por su imagen, por sus contrastes y por el arte que alberga en pasillos, techos y escaleras. Es una de las estaciones más visitadas del suburbano napolitano, incluso por personas que no tienen intención de viajar, sino que simplemente pagan el billete y bajan sus tres tramos de escaleras mecánicas para contemplar la belleza de este espacio singular.

Una de las piezas más importantes de la estación es su cráter, que consigue que la luz del día llegue hasta las escaleras inferiores. Su tramo visible está revestido de un mosaico azul y blanco que simula el movimiento del agua del mar. Además, resulta de gran interés el contenido artístico que atesoran sus paredes.

Oscar Tusquets, al final de su conferencia, quiso compartir la visión de la profesión en el momento actual, una impresión un tanto pesimista sobre los arquitectos que se enfrentan al mundo laboral hoy en día, ya que la situación es muy diferente a la de los años 60, cuando al año se graduaban alrededor de 50 arquitectos en las dos escuelas de Arquitectura que había en el país, en comparación con los miles de arquitectos que terminan su carrera cada año actualmente en España. Esta situación provoca que los arquitectos no solo desarrollen sus capacidades para trabajar en la edificación, sino que se vean obligados a abarcar otros aspectos, muchos de ellos sin relación directa con la profesión, para poder encontrar un trabajo. La conferencia de Tusquets se puede ver “a la carta” en el canal YouTuBe de la demarcación de Toledo en: https://youtu.be/SY7dx8kvK0Q

Otra de las actividades programadas, dentro de la celebración del mes de la arquitectura en Toledo, es el taller de M I M A I A. Este estudio-taller de arquitectura situado en Talavera de la Reina entrelaza el oficio del arquitecto con el educativo y el maker. Al igual que otros años, M I M A I A propone un taller lúdico-didáctico para niños, por medio de maquetas de diseño propio para que los más pequeños puedan comprender el espacio o el concepto de tres dimensiones, y experimentar qué es el urbanismo o la disposición de las calles, como influyen las alturas de los edificios dentro de una calle, ver el contenido de la historia dentro de una ciudad y aprender como diferentes elementos, tales como la ubicación de una iglesia o una muralla, pueden condicionar el desarrollo de la misma. En ediciones anteriores, esta actividad se ha realizado en un espacio en el que reunir a los niños y formar grupos de trabajo que al final del taller ponían en común sus experiencias e impresiones. Debido a las circunstancias, en 2020, los niños que se inscriban en el taller recibirán el kit de montaje en sus casas y el día del taller, conectarán on-line con los arquitectos responsables, y con ellos realizarán el montaje de la maqueta y la puesta en común de ideas, por lo que se ha tenido que limitar el número de participantes a 15. Tendrá lugar el próximo sábado, 24 de octubre.

En el ámbito de Talavera, hay programadas dos jornadas, una online y otra semipresencial. La primera de ellas, se va a celebrar a través del canal YouTuBe de la demarcación toledana del COACM, el próximo 24 de octubre. Se realizará en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y la Dirección General de Arquitectura. Consiste en la presentación de la auditoría llevada a cabo por el arquitecto Gerardo Roger al POM de Talavera en la que mostrará sus propuestas de modificación del Plan para adaptarlo a la realidad actual.

La segunda jornada prevista, que se ha pospuesto al 9 de noviembre, lleva por título 'Repensando las murallas de Talavera'. Las murallas han entrado recientemente en un proceso de estudio, puesta en valor y acondicionamiento, con el fin de tratar de incorporar su contenido a la ciudad, haciendo incluso visitables algunos de sus tramos. En esta jornada, que se ha organizado en colaboración con la concejalía de Patrimonio, participará Fernando Cobos, arquitecto vallisoletano, actual director de varios tramos de la muralla, quien va a redactar el Plan Director de la Muralla. También intervendrá en la misma, Blanca Nuere, directora del Plan de Arquitectura Defensiva del Ministerio de Cultura. La pretensión de esta jornada es mostrar las líneas que quiere esbozar el Plan Director de las Murallas y abrir un debate acerca de su futuro dentro de la ciudad, teniendo en cuenta la capacidad de estas murallas para generar un entorno histórico de primera categoría dentro de la Comunidad Autónoma.

Por último, se ha programado en la sede de la Demarcación de Toledo la presentación de tres exposiciones, una digital y dos semipresenciales, aprovechando igualmente el canal de YouTuBe para retransmitir las aperturas y poder promocionar videos de alguno de los trabajos expuestos. La primera de ellas, de Concha Almoguera, es una exposición digital recientemente premiada por La Caixa. La segunda es una exposición de los arquitectos OIIOO, profesionales de Toledo especializados en nueva construcción e intervención urbana, con una gran proyección internacional y ampliamente premiados. Y por último, la exposición de Isabel Bestue, de ABBArquitectos, una de las arquitectas más reconocidas por sus intervenciones en patrimonio histórico en lugares tan importantes como La Alhambra o El Albaicín.

