Nace el Netflix de la formación aseguradora: SEGUROS SCHOOL Comunicae

martes, 20 de octubre de 2020, 06:03 h (CET) Seguros School es el Netflix del sector asegurador pensado para ayudar en la formación continua de sus profesionales. Con una reducida tarifa plana cualquier profesional de sector asegurador tiene acceso ilimitado a cursos especializados con certificado Aprendizaje flexible, atractivo, económico y práctico. Esta es la filosofía de Seguros School, la nueva plataforma de formación continua para distribuidores de seguros y profesionales del sector asegurador. Este nuevo espacio online de formación es una idea de la Escuela de Seguros Campus Asegurador, institución educativa especializada en la formación de profesionales del sector asegurador. Seguros School es la primera escuela online multidispositivo de formación continua con tarifa plana pensada 100% online para el sector asegurador.

Seguros School se inspira en el modelo de grandes plataformas de pago audiovisuales y aspira a ser referente de la formación continua en seguros. En palabras de Carlos Fernández, director de la Escuela de Seguros Campus Asegurador, fundadora de la plataforma, "nos parecía que las herramientas y métodos educativos en el mundo asegurador estaban quedando bastante anticuados, anclados en el pasado. Esto nos planteaba el gran reto de darle la vuelta a unas formas de aprendizaje que no encajan con la transformación digital que estamos viviendo en el sector asegurador".

Esta nueva plataforma de e-learning está enfocada a profesionales y también a empresas. El sistema funciona con tarifa plana, y para las empresas existe la posibilidad de contratar una versión específica y personalizada de la plataforma. Una de las ventajas es que evita el desplazamiento de los alumnos al ser la formación 100% online, algo que las empresas valoran en los tiempos actuales del COVID 19. De hecho, esta crisis sanitaria ha impulsado y consolidado la formación online, una realidad a la que el mercado asegurador no es ajena.

El sector asegurador está sometido cada vez a mayor regulación y retos como la adaptación a la transformación digital y a los cambios económicos. Por estas razones, es imprescindible que los profesionales del sector reciclen y actualicen sus conocimientos. Además, la futura normativa IDD para distribuidores de seguros exige mayores requerimientos de formación continua, lo que crea una necesidad de nuevas herramientas de formación que ayuden a cumplir con la normativa, como es Seguros School.

“El sector de los seguros se ha convertido en uno de los más regulados, por ello, sus profesionales tienen la obligación de realizar formación continua, así que en Seguros School nos ocupamos de ayudar a través de la formación online de máxima calidad y al alcance de todos a precios muy accesibles”, explica Carlos Fernández, director de la Escuela de Seguros Campus Asegurador, centro de formación promotor de esta innovadora iniciativa.

Seguros School dispone de un amplio catálogo de cursos online que abarcan distintas temáticas como son seguros, cursos de Excel, gestión empresarial, marketing digital, ofimática, gerencia de riesgos, gestión de siniestros, informática, protección de datos, prevención de riesgos, finanzas, IDD, etc. Los alumnos, una vez que finalizan cada curso una vez superada la evaluación final, se pueden descargar automáticamente el certificado que les acredita las horas realizadas de formación continua. Además, todos los meses la plataforma ampliará los contenidos educativos con el objetivo de democratizar el acceso a la formación en seguros apostando por la digitalización.

