La estadística, una disciplina omnipresente, según Smartick

Es la división de las matemáticas que estudia la variabilidad y el proceso aleatorio que la provoca, siguiendo las leyes de la probabilidad. El 20 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Estadística, una celebración que reivindica el papel de la estadística en la promoción del desarrollo sostenible global Mañana, día 20 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Estadística. Se trata de una celebración quinquenal, instaurada en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para reivindicar el papel de la estadística en la promoción del desarrollo sostenible global.

Para quien no lo sepa, la estadística es la división de las matemáticas que estudia la variabilidad y el proceso aleatorio que la provoca, siguiendo las leyes de la probabilidad. Desde que las antiguas civilizaciones -como la sumeria o la egipcia- comenzaron a utilizarla para censar a la población hasta la actualidad, la estadística ha experimentado una extraordinaria evolución.

Hoy en día, sus aplicaciones son innumerables e interviene prácticamente en todas las áreas científicas, desde las ciencias naturales (mecánica estadística, física cuántica, etc.) y las ciencias sociales (sociología, demografía, etc.), pasando por la economía y llegando hasta las ciencias médicas (investigación clínica, gestión sanitaria, etc.).

Pero su utilidad no se limita solo a la ciencia más académica, sino que se extiende a muchos aspectos de la vida cotidiana, como es el caso de las audiencias televisivas, las estadísticas deportivas, los juegos de azar o las encuestas sociológicas (electorales, de consumo, etc.). Las redes sociales y los buscadores, tal y como los conocemos, no existirían sin la estadística. Y el salto hacia la transformación digital en el que la sociedad está inmersa tampoco sería posible, al igual que tampoco lo sería conocer la evolución diaria del coronavirus.

Aprendizaje escolar de la estadística

En plena era digital, el dato se ha convertido en una pieza clave y la analítica y el Big Data marcan el camino a seguir hacia el futuro. Por ello, ahora más que nunca, la formación de los niños debe abarcar, desde su nivel más básico, la comprensión, la interpretación y el manejo de las estadísticas y los datos.

“En Smartick consideramos que los más pequeños pueden y deben trabajar la estadística, por eso proponemos a nuestros alumnos, desde los cuatro o cinco años, actividades que implican la recolección, interpretación y tratamiento de datos de carácter cualitativo o cuantitativo, así como la lectura e interpretación de tablas y gráficos en contextos que les son familiares y les interesan” señalan Javier Arroyo y Daniel González de Vega, sus fundadores.

Aunque los planes educativos escolares incluyen la enseñanza de la estadística, esta disciplina tiene muy poco peso dentro de la asignatura de matemáticas. Así que cualquier tipo de formación adicional, según los expertos de Smartick, repercutirá positivamente en la trayectoria educativa de los jóvenes y les ayudará a desenvolverse profesionalmente el día de mañana.