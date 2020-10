La moda de los vaper y sus beneficios, por VaporPlanet

El vaper se ha convertido en un objeto inseparable entre muchos jóvenes y adultos, una moda de la que seguramente también hayan oído hablar de ella una buena parte de los fumadores asiduos. VaporPlanet, portal de referencia del sector y tienda online, desvela las claves de este fenómeno El vaper no es más que un vaporizador, que funciona con una batería para lograr así calentar un líquido, también llamado esencia, que al inhalarse, le da al usuario la sensación de estar fumando un cigarrillo, pero sin los nocivos aditivos del tabaco, como son la nicotina, etc.

Los expertos destacan que vapear puede ser una excelente forma de sustitución del cigarrillo, siempre y cuando tampoco se le dé un uso abusivo a este sustitutivo. Un uso razonable y controlado del vaper, permite disminuir el número de cigarrillos que fuma el fumador habitual, recomendándose el uso del mismo alternándose con el cigarrillo, para así tener una efectiva reducción del consumo de tabaco.

Las ventajas más notorias que VaporPlanet destaca en su portal son las siguientes:

● En primer lugar, el vapeo permite controlar el consumo de nicotina, y dado que es recomendable el dejar de fumar para tener una buena salud, vapear reduce la ingesta de nicotina y la sensación de fumar sin control. Además, a diferencia de otros métodos como parches y chicles, este método permite al usuario inhalar humo, reduciendo en gran medida la ansiedad que genera el dejar de fumar cigarrillos.

● No expone a tantas sustancias químicas, como las que poseen los cigarrillos. Los vaper también tienen aditivos, pero el fabricante tiene un mayor control sobre ellos y no son tan perjudiciales.

● Su consumo no afectará a la presencia personal ya que no emite malos olores, lo que supone un punto importante para muchas personas al momento de socializar con personas dado que no tiene el mal olor del tabaco que desagrada a tanta gente y además no amarillea los dientes. Tampoco deja los desagradables olores del tabaco en manos, prendas de vestir y muebles. El usuario no tendrá que preocuparse más de las manchas que generalmente se ven cuando se fuma de manera prolongada, gracias a los elementos y sustancias químicas que provee el vapor, que son incoloros y generan un agradable aroma a quienes lo consumen.

● Disminuye la creación de humo, haciendo que las personas de alrededor no se vean afectadas por el humo del cigarrillo, pues al contrario que el tabaco, es vapor de agua, lo que no genera las mismas problemáticas al medioambiente, ni a las personas que alrededor.

● Economiza el gasto, puesto que el consumidor, con solo adquirir el vaper y un par de esencias, obtiene el equivalente a unas 20 cajetillas de cigarros, que dependiendo de la asiduidad con la que se fume, pueden durar de 10 a 20 días, mientras que con el vaper puede durar entre un lapso de 40 a 65 días.

● Otro punto a favor de la estética es que no hay una subida de peso por el hecho de sustituir la nicotina, que se usaba a grandes cantidades a causa de la ansiedad, lo que muy a menudo se suele reemplazar por comer compulsivamente.

● A diferencia del cigarrillo, el vaper sí se puede emplear en lugares públicos, estando permitido con un uso razonable en diferentes sitios, pudiéndose usar sin molestar a otros transeúntes.

Un aspecto importante es que estos productos con el mantenimiento y cuidado apropiado, pueden tener una durabilidad mucho mayor a la de los cigarrillos electrónicos. Estos productos son delicadamente diseñados por esa razón, con una excelente dedicación al momento de su fabricación y con diseños diversos, listos para las necesidades y gustos de los compradores y que a diferencia de un cigarrillo, son de una estética más agradable a la vista.

Tampoco debería olvidarse que hay diferentes tamaños y diseños que podrían pasar desapercibido a la vista de cualquiera.

