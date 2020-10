Estudio de Herbalife Nutrition: Nueve de cada diez españolas temen fracasar al emprender

Según el estudio, realizado a 9.000 mujeres de 15 países entre marzo y abril, existen circunstancias externas e internas que reducen la confianza de las mujeres ante la idea de comenzar un nuevo negocio Nueve de cada diez mujeres españolas que tienen un negocio propio o que piensan abrir uno próximamente se muestran preocupadas ante la posibilidad de que este pueda fracasar en los próximos cinco años. Esta es una de las principales conclusiones del último estudio sobre emprendimiento femenino, realizado en 15 países, entre marzo y abril, por One Poll para Herbalife Nutrition.

El 50% de las españolas se muestran “muy preocupadas” ante el posible fracaso, una cifra 17 puntos por encima de la media mundial (33%) y muy superior a la de países cercanos como Rusia, con un 25% o Italia, un 24%. En Estados Unidos, esta preocupación apenas afecta al 21% de las encuestadas.

La escasa cultura emprendedora de España puede ser una de las razones de este miedo a emprender, pero el estudio refleja que en materia de emprendimiento femenino coexisten más factores que merman la confianza de las posibles candidatas.

Si bien el coste inicial de abrir un negocio (54%), el temor a no generar ingresos (47%) o la falta de financiación (44%) son las principales causas externas que dificultan el que las españolas se lancen a montar su proyecto empresarial, existen otros aspectos en juego. Por ejemplo, el 25% de las mujeres con la intención de emprender creen que su idea no es lo suficientemente buena, un 21% considera que no cuenta con la información adecuada para iniciar su proyecto y el 15% afirma que carece de la formación suficiente para liderar y hacer crecer su negocio.

A ello se suma el hecho de que 8 de cada 10 españolas han sentido alguna vez que no serán capaces de empezar un negocio propio o se han sentido abrumadas ante la idea de emprender.

¿Liderazgo femenino?

A pesar de que España ocupa el décimo lugar mundial en igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, solo el 34% de las mujeres ocupan cargos de responsabilidad directiva en el país, según el informe Women in Business 2020, de la consultora Grant Thornton.

Lo cierto es que 3 de cada 10 mujeres españolas se muestran pesimistas ante la posibilidad de ser jefas y tomar decisiones importantes que afecten a su empresa y a sus potenciales empleados. La misma cantidad de mujeres afirman que diseñar un plan de negocio es complejo.

Para luchar contra esos obstáculos, la cultura y la formación empresarial se hace indispensable desde las primeras etapas educativas y también desde el mundo de la empresa. Programas como Young Business Talents –plataforma de simulación empresarial para estudiantes de secundaria– contribuyen a promover el emprendimiento, y desde el mundo de la empresa, compañías como Herbalife Nutrition ya cuentan con más del 78% de mujeres emprendedoras en su fuerza de ventas.

Entorno laboral adverso

A pesar de todos estos impedimentos personales y sociales, uno de los aspectos que más impulsa el emprendimiento femenino es la existencia de obstáculos y techos de cristal en el trabajo por cuenta ajena. En España, el más importante, según 6 de cada 10 mujeres encuestadas, es la discriminación por embarazo o por haber tenido hijos. Las españolas también destacan la brecha de salario (53% de las encuestadas) y las responsabilidades del hogar (52%).

El acoso sexual, que es percibido como uno de los principales problemas que afectan a las mujeres trabajadoras en el mundo (55%), se sitúa en la sexta posición en España, aunque todavía con una cifra alta (46%).

Pero el orden cambia cuando se les pregunta cuáles de estos problemas han vivido de primera mano. Si bien siguen afirmando que la discriminación por embarazo es el más común (28%), también destacan en segunda y tercera posición la existencia de menos oportunidades para el ascenso laboral respecto a los hombres (27,45%) y la falta de otras mujeres en posiciones de liderazgo (27%).

