La conectividad en las impresoras multifunción DEVELOP

Adquirir una impresora multifunción es una solución solvente para muchos negocios y particulares, puesto que resuelven necesidades diversas que normalmente requerirían de varios equipos y mucho espacio Si bien es cierto que características como la calidad, la capacidad o la velocidad de impresión son las que más se tienen en cuenta a la hora de hacerse con uno de estos equipos, últimamente está cobrando cierta relevancia la conectividad. Y es que, la tendencia de trabajar en remoto, está cada vez más en auge, por lo que se requiere de equipos que se adapten a las nuevas necesidades.

Hasta hace unos años, las impresoras tradicionales requerían el uso de un cable para poder imprimir, pero, actualmente han evolucionado para ofrecernos más flexibilidad y comodidad. Las impresoras multifunción DEVELOP, importadas en exclusiva en España por Mastertec, son un excelente exponente en cuanto a conectividad además de llevar a cabo todo tipo de trabajos de impresión con gran soltura. Pero, ¿qué tipos de conectividad existen y por qué es importante la conectividad de las impresoras?

Tipos de conectividad para las impresoras y equipos multifunción

Gracias a la tecnología, lejos quedó aquella época en la que había que recurrir, por obligación, al anticuado puerto paralelo para conectar las impresoras a los ordenadores. La llegada de tabletas y smartphones, tanto a nivel particular como profesional, ha hecho que los fabricantes de impresoras dejen de lado las conexiones con cables e integren Wifi y NFC entre sus soluciones de impresión.



Cada una de estas tecnologías ofrece unos beneficios y utilidades distintos por lo que es muy interesante contar con ambas, pero solo los equipos más avanzados las incluyen. Este es el caso de las impresoras multifunción DEVELOP.



Conexión Wifi en impresoras para oficina

La conexión Wifi es ventajosa porque reduce todo el tiempo de configuración entre la impresora y el dispositivo que solicita la orden de impresión. Una de las principales ventajas es el hecho de poder cambiar la ubicación de los equipos dentro del entorno de trabajo, sin problemas de instalación y con una adaptación escueta y rápida.



En relación con los cables, decir que desaparecen totalmente con este tipo de conexión y el aparato podrá situarse sin problema en el centro de una mesa, para que puedan conectarse a ella varios dispositivos y enviar, en cuestión de segundos, trabajos de impresión. Por supuesto, la comodidad de poder ordenar el envío de las tareas a la impresora directamente desde el teléfono móvil, por ejemplo, dará facilidades que no permiten las conexiones antiguas o los modelos de gama baja.

La conectividad NFC

Como complemento de la conectividad Wifi, se encuentra la NFC. La diferencia principal entre ambas es que el alcance de la tecnología NFC es de, aproximadamente, veinte centímetros, mientras que las conexiones por Wifi tienen un alcance de varios metros.



La conectividad NFC suele utilizarse, sobre todo, como sistema de autenticación o de identificación de usuarios. Por ejemplo, se podrán conexionar varios dispositivos y, simplemente con acercarlos, se establecerá dicha conexión entre ellos. También será posible vincular dispositivos concretos a una o diversas impresoras. para que solo puedan ser utilizadas por los responsables de dichos dispositivos.

La relación de la conectividad en las impresoras para oficina y la productividad de las empresas

Como se ha podido ver, las impresoras para oficina de hoy incorporan diversas prestaciones innovadoras que ofrecen a los usuarios una gran variedad de opciones para conectar su impresora a cualquier dispositivo, de forma fácil, sencilla y sin cables. Con estos avances tecnológicos, la productividad de las empresas aumenta por varias razones.



En primer lugar, se ahorra tiempo al no tener que conectar y configurar el dispositivo en el ordenador cada vez que se usa. Esto, por no hablar de los problemas de conexión y errores varios. Eliminando la conexión por cable, también se eliminan los clásicos cuellos de botella, ya que, mediante una conexión Wifi, varios usuarios pueden enviar sus trabajos a la cola de impresión, en vez de tener que esperar a que el primero de ellos termine. Además, las impresoras multifunción actuales son mucho más rápidas, pudiendo imprimir documentos de gran volumen en pocos minutos. Por último, se trata de equipos eficientes, tanto a nivel energético como a nivel de consumibles, sin que eso perjudique su funcionamiento o la calidad de los documentos impresos.



En Mastertec se dedican a importar, en exclusiva, los equipos DEVELOP a España. Equipos tecnológicamente muy avanzados que resuelven las necesidades de impresión de negocios de todos los sectores. Son máquinas que no solamente incluyen Wifi, NFC o Bluetooth, sino que son compatibles con otros sistemas como ineoPrint. Este programa es de lo más interesante, pues brinda la oportunidad de solicitar la orden de imprimir desde cualquier lugar, sin necesidad de estar en la oficina, y enviar documentos a la cola de impresión desde una tableta o teléfono móvil.

IneoPrint: una aplicación ideal para el teletrabajo

Todos los modelos de equipos MFP DEVELOP, como la ineo 368, están equipados con varias opciones de conectividad para que cada empresa elija la mejor forma de imprimir y mejorar los flujos de trabajo en la oficina, sin importar el lugar desde el que se imprimen. Incorpora todos los tipos de conectividad anteriormente mencionados, además de contar con compatibilidad con la aplicación ineoPRINT. Esta característica, añadirá un plus de productividad a estos equipos.



Dicha aplicación es gratuita tanto en Android como en iOS. Solamente es necesario descargarla desde la tienda de aplicaciones y sincronizarla con la impresora, para empezar a trabajar con ella. El proceso de sincronización es muy sencillo e intuitivo, y se puede llevar a cabo de distintas maneras, bien de forma manual, ingresando la dirección IP del dispositivo o utilizando la función de escaneo de códigos QR. Una vez conseguido, ya se podrá imprimir, pero también escanear documentos desde la impresora multifuncional a un smartphone, por ejemplo.



Por otro lado, esta aplicación puede conectarse a cualquier proveedor de almacenamiento que exista en la nube, como, por ejemplo, iCloud, Dropbox o Google Drive, entre otros muchos. Además, está configurada para admitir todos los formatos de archivo que suelen utilizarse en oficinas, como JPG o PDF.



En definitiva, a la hora de decantarse por un modelo de impresora multifunción u otro, es recomendable fijarse en todos los detalles y características para estar convencidos de que cubrirá todas las necesidades. Por todo ello, desde Mastertec apuestan firmemente por los equipos DEVELOP. Se trata de impresoras multifunción completas, de calidad, fiables y con lo último en conectividad, para ofrecer los mejores resultados y adaptarse a entornos de trabajo tan cambiantes como lo son actualmente.