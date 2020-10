Worldline se mantiene entre las cinco mejores empresas evaluadas por Vigeo Eiris Comunicae

lunes, 19 de octubre de 2020, 11:40 h (CET) Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en la industria de pagos y servicios transaccionales, se enorgullece en anunciar que la compañía ha mantenido con éxito su posición en el restringido TOP 5 de las empresas más sostenibles del sector de servicios de TI y software evaluado por la agencia de calificación Vigeo Eiris En su tercera evaluación, Worldline logró una mejora de 12 puntos en comparación con su primera calificación, alcanzando una puntuación global de 59/100 basada en los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) relacionados con el Medio Ambiente, Recursos Humanos, Derechos Humanos, Participación de la Comunidad, Comportamiento Empresarial y Gobierno Corporativo.

Con este logro, Worldline mantiene su posición dentro del TOP 5 de las empresas con mejor desempeño en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El panel evaluado por Vigeo Eiris en el sector de Software y TI está compuesto por 80 empresas de todo el mundo.

En relación con el medio ambiente, Worldline obtuvo una puntuación de 82/100 (lo que la sitúa 25 puntos por encima del rendimiento medio de su sector) en su estrategia medioambiental, lo que demuestra claramente sus esfuerzos por reforzar su acción de lucha contra el cambio climático y acelerar su transformación para convertirse en una empresa de bajas emisiones de carbono. En el marco de su estrategia ambiental, Worldline se ha comprometido especialmente a reducir su intensidad de carbono en un 2% anual, duplicar la cuota de energías renovables en su consumo de energía, extender la certificación ISO 14001 a todos sus centros de datos y sitios con más de 500 empleados y alcanzar la neutralidad de carbono para todas sus actividades en 2020.

En el área de los Recursos Humanos, Worldline ha sido recompensada por Vigeo Eiris con una puntuación de 80/100 en Gestión de la Carrera Profesional y Promoción de la empleabilidad. Este logro recompensa todas las acciones emprendidas con éxito por Worldline como parte de su estrategia de empleador responsable. Worldline está firmemente convencida de que su capital humano es su mejor activo para alcanzar sus objetivos empresariales actuales y futuros. Por consiguiente, la empresa ha puesto en marcha una amplia gama de programas de aprendizaje y desarrollo, movilidad interna y oportunidades de carrera para garantizar el desarrollo, las competencias, la motivación y la empleabilidad de sus empleados. Además, los esfuerzos realizados por Worldline para estructurar el diálogo social en todos los países en los que opera, con la creación de su consejo de trabajo europeo, también contribuyen a alcanzar una puntuación global de 60/100 (29 puntos por encima de la media del sector) en relación con todas las cuestiones sociales, incluidos los derechos humanos fundamentales y las prácticas de no discriminación.

Sébastien Mandron, Responsable de Responsabilidad Social Corporativa de Worldline, dijo: "Este nuevo reconocimiento de Vigeo Eiris demuestra la madurez y el éxito continuo de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Worldline, fuertemente apoyada por su programa TRUST 2020 y su equipo directivo, y sus prácticas ejemplares para abordar de forma consistente los retos más críticos y sostenibles de su industria".

