Riot Games anuncia la Beta Abierta Regional de League of Legends: Wild Rift

• El 27 de octubre comenzará esta nueva fase abierta en Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur y Tailandia Riot Games, la empresa desarrolladora y distribuidora de League of Legends: Wild Rift, ha revelado hoy que Wild Rift comenzará su primera Beta Abierta Regional a partir del 27 de octubre en Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur y Tailandia; a las que se unirán más regiones en 2020 y a principios de 2021. Todos los jugadores de esas regiones tendrán acceso completo a Wild Rift.



Beta Abierta Regional

Michael “Riot Paladin” Chow, Productor Ejecutivo de Wild Rift, anunció varias novedades que vendrán para los jugadores y seguidores de Wild Rift:

NUEVAS LOCALIZACIONES: Wild Rift llegará a nuevos mercados en los próximos meses. En diciembre: Europa, Oriente Medio, África del Norte, Oceanía, Rusia, Taiwán, Turquía y Vietnam. Además, Riot tiene como objetivo llegar a América en primavera de 2021.

NUEVO CAMPEÓN: En un nuevo parche que llegará a finales de este mes, Wild Rift lanzará uno de los junglas más populares de League of Legends: Lee Sin, el monje ciego. Igual que en la versión de PC, será un campeón que requiere mucha habilidad para jugar, pero adaptado a los controles del móvil.

AVANCE DE CAMPEONES: En ese mismo parche, Riot habilitará de forma gratuita durante unos días en octubre a seis campeones que llegarán en el futuro: Kai’sa, Evelynn, Akali, Darius, Draven y Seraphine.

RECOMPENSAS EN EL JUEGO: En Corea del Sur y Japón, los jugadores se podrán registrar usando sus cuentas de Riot Games y obtener recompensas basadas en el tiempo jugado y el dinero invertido en League of Legends. Para las regiones del Sudeste Asiático que se encuentran en la Beta Cerrada, los jugadores pueden crear una cuenta de Riot y enlazarla para obtener recompensas como campeones y aspectos a finales de este año.

RUMBO A WILD RIFT: Riot lanzará contenido diario hasta llegar a la Beta Cerrada. Avances de los creadores de contenido, guías y contenido destacado de la comunidad ayudarán a los jugadores a prepararse para Wild Rift. K/DA en Wild Rift:

League of Legends: Wild Rift se une al evento que celebra la vuelta de K/DA. Se trata de un grupo de pop formado por personajes femeninos de League of Legends y creado por Riot Games. Comenzó como una inspiración de los grupos de K-pop; sin embargo, han evolucionado a un sonido más pop y han formado una identidad basada en los personajes que forman el grupo: Ahri, Evelynn, Akali y Kai’Sa.



El grupo debutó el 3 de noviembre de 2018 con el tema viral, POP/STARS, y una línea de aspectos en League of Legends. Este año, el grupo ha regresado oficialmente el 27 de agosto con el lanzamiento de su single THE BADDEST, que será una de las cinco canciones que formen su próximo EP: ALL OUT. A finales de octubre, los jugadores podrán adquirir los aspectos de Seraphine, Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa K/DA ALL OUT.



Más información en wildrift.leagueoflegends.com/es-es/.