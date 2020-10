Nace la primera plataforma de formación on-line gratuita para creadores de contenido digital de España Comunicae

lunes, 19 de octubre de 2020, 09:00 h (CET) IATI Academy es un programa bajo demanda y especializado para la profesionalización de blogueros y prescriptores. IATI Seguros apuesta, una vez más, por este sector tan castigado durante la pandemia del Coronavirus Los creadores de contenidos on-line trabajan en un negocio que en España mueve 11.000 millones de euros, según IAB, la Asociación Mundial de comunicación, publicidad y marketing digital. Sin embargo, la pandemia ha provocado una caída de los ingresos en los últimos meses, pero IATI Seguros, pioneros en apoyar a bloggers e influencers, vuelve a apostar por los creadores de contenido digital y ha puesto en marcha esta innovadora plataforma de formación de calidad.

IATI Academy es un programa formativo bajo demanda y especializado para creadores de contenido en blogs o redes sociales. Impulsado por IATI Seguros, pretende ser una respuesta para sus colaboradores y un referente para la profesionalización de uno de los trabajos más demandados del nuevo siglo XXI. Mediante una materia completa y diversa, se capacitará a los alumnos para la mejora del rendimiento de sus plataformas, la monetización de sus negocios y la excelencia en la comunicación digital.

Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros, asegura que "para nosotros esta propuesta ha sido la mejor forma de ayudar en tiempos difíciles a unos profesionales de los que nadie ha hablado en la televisión, en la radio o en la prensa escrita". Además, sostiene que "fuimos los primeros en apostar por los creadores de contenido de viajes en España y ni con una pandemia mundial los vamos a dejar solos".

En este sentido, José Pablo García, el director académico, explica que los alumnos podrán acceder bajo demanda a diferentes cursos de marketing digital, SEO, negocio digital, creación de contenido, redes sociales, analítica web y diversos recursos que ayudarán a impulsar sus proyectos. "La formación ha cambiado, el mundo digital no es el futuro, es el presente; y por eso nos hemos adaptado a ello con IATI Academy". El servicio Academy es gratuito para los colaboradores y siempre estarán en línea.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una compañía socialmente responsable que dona un porcentaje de cada seguro contratado a través de su sitio web a la Fundación Nen Déu, una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando a personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

