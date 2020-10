La Comisión Europea reprende a Sánchez

Una vez más Pedro Sánchez volverá a España con el rabo entre las piernas ya que le han explicado en voz alta que se olvide de la politización del CGPJ, además de que “debe consultar a Europa”. Debía de pensar que la Comisión Europea era un grupo de “amiguetes” que tragarían con cuanto hiciera.



¡Toma palo, por burro e intoxicado político! Si no consulta con todos los sectores implicados lo pasará mal en Europa. Las triquiñuelas se le han acabado y tal vez, por su ignorancia, reciba bastante menos dinero de lo que pensaba; de momento ya le han reducido a España 36.000M de euros. Ni Polonia ni Hungría nos van a quitar ojo. Saben que el “circo” español tiene muchos animales y no soltarán la tela hasta que comprueben que el trato es igualitario. Va apañado Pedro con poca ropa. Si no se la envaina el Ejecutivo, hará la Comisión que se la envaine. Ni el Consejo General del Poder Judicial es una peña de amigos ni una fiesta manipulable y mucho menos amoldable como lo fue el CNI.



A ver por dónde salen ahora la ‘doctora’, Adriana Lastra, y el vocero mayor de Podemos, Pablo Echenique. "Esta norma está pensada para permitir el correcto funcionamiento de las instituciones", ha asegurado Lastra. Leen bien, señores, la ‘doctora’ sólo ve un correcto funcionamiento si se permite la triquiñuela que pretenden. Y se queda tan conforme. Lo mejor de todo este erróneo proceso es que tendrán que ponerse de acuerdo los dos partidos mayoritarios, pero eso no quiere decir que Casado ceda en beneficio de que el CGPJ se brinde a exonerar al “marqués” de los tres delitos que ya investiga el Tribunal Supremo. Y no van a ser los únicos, doy fe.



Este Gobierno/desgobierno se salta hasta sus propios órganos. En este caso ni siquiera ha presentado proyecto de ley al Consejo de Ministros. Pretenden jugar con las mayorías a su antojo y conveniencia: de tres quintos a mayoría absoluta. Ya no dudo de que sean un peligro público con cartilla bolivariana y enciclopedia chavista. Estos intentan hacernos ver que son más listos que los conejos de la ‘tía Eustaquia’. Y no, no lo son; los pillan en todas tropelías como pardillos con deficiente formación política e inexistente formación jurídica. No entiendo la postura de Grande-Marlaska ni la del ministro de Justicia: si no se muerden por dentro es que obtuvieron su oposición en mi pueblo, pero en la tómbola de la ‘tía Escopeta’ (entrañable personaje real, ya fallecido).



Me gustaría ver cómo se mofan de los “Picapiedra modernos” en el Consejo de Estado, en el Consejo Fiscal y en el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Está claro que los diferentes órganos de la Judicatura enviarán a Europa a Pedro Sánchez cada vez que se deje llevar por el galapagareño de moño alzado, palabra hiriente, lengua viperina y traicionera actitud. ¿Alguien pensaba que ya estábamos en los primeros peldaños de la inmadura Venezuela de Maduro? De momento, ni Pablo Iglesias resucitará a Monedero como el dictador, Maduro, hizo con Diosdado



Cabello para la Asamblea Nacional Constituyente, ni Pedro Sánchez nombrará a Adriana Lastra como presidenta del Tribunal Superior de Justicia que es lo que Nicolás Maduro hizo con Maikel Moreno Pérez para ejecutar a la fuerza una reforma en profundidad del sistema legal venezolano, pero en beneficio propio. Maikel pasó de prisión a alto jurista, sin más formación. Para los menos versados en temas venezolanos: “Moreno Pérez recibió los sobornos a cambio de acciones judiciales en más de 20 casos, como ordenar a los jueces de tribunales inferiores que liberaran a determinados acusados o que desestimaran determinados casos”, en palabras del Departamento de Estado americano.



“Necesitamos un nuevo embrión del cambio en el Poder Judicial, en la Justicia para mejor, para bien”, decía el asalvajado narcodictador bolivariano. Era la jugada que Pedro Sánchez y el “marqués” pretendían para España. De eso sabía mucho Pablo Iglesias porque había sido aprendiz y activista del país narcotizado, reprimido, oprimido, empobrecido y deslegitimado. En esta España nuestra, los líderes podemitas se van estrellando paso a paso y --antes de consentir que lleguen a niveles superiores de maltrato nacional-- estoy convencido de que encontrarán la horma de su zapato. Tanto PSOE como Podemos creían cubrirse de gloria en España, sin darse cuenta de la porquería que recibirían desde Europa. No sé se fiarme de la Comisión Europea, pero de momento…



Mientras no cometan la tropelía que venimos comentando, el Consejo General del Poder Judicial podrá seguir con la investigación en curso de los presuntos delitos cometidos por el señorito “marqués”: el del ‘Caso Dina’ (confieso que, al principio del caso, pensé que era su gata) y los pagos irregulares a la consultora ‘Neurona’ o su ‘Caja B’.

"Las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial", según leo en el informe del Consejo de Europa sobre la situación de España. A ver qué dice ahora la Comisión de Venecia porque los Estados miembros están obligados “a seguir los estándares de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida". Dicha Comisión de Venecia es un órgano consultivo, dentro del Consejo de Europa, y está formado por expertos totalmente independientes en el ámbito del derecho constitucional.



En fin, ya puede ir Pablo y Pedro retocando su bravuconada. Uno, peinándose el moño. El otro, olvidándose de pavonear por Europa. Al tiempo.