Julián Alcántara revela cómo hacer negocios y mejorar el nivel de vida gracias al marketing en red

lunes, 19 de octubre de 2020, 08:00 h (CET) Este experto en Network Marketing es uno de los doce autores del libro 'Sistema SIC de ventas', cuyo lanzamiento prepara Lioc Editorial, y en el que varios profesionales y empresarios de distintos sectores cuentan cómo este sistema de ventas ha aumentado de manera exponencial el volumen de sus proyectos En una situación en la que -como consecuencia de la pandemia de la Covid-19- mucha gente ha perdido su trabajo, y en la que se buscan cada vez más opciones para trabajar desde casa, el marketing en red se revela, no solo como una poderosa forma de hacer negocio, sino también como un vehículo que puede llevar a cada uno allá donde decida.

Así Julián Alcántara, que descubrió este negocio en un momento en el que necesitaba salir del atolladero financiero en el que estaba metido a causa de la crisis, vio que podía ayudar a otros emprendedores y generar ingresos recurrentes e ilimitados.

En el año 2017 empezó a construir un equipo en una empresa de Network Marketing, y ahora lleva una de las organizaciones más importantes de la compañía, que los ha llevado a ser los primeros en el mercado de habla hispana. Trabajando con él, más de sesenta personas han alcanzado el bienestar económico que supone ingresar más de 100.000 dólares al año. Porque, según Julián Alcántara, "en el marketing en red cualquier persona normal y corriente tiene un potencial extraordinario".

Ahora, además, Alcántara ha lanzado un sistema de marketing digital en el que enseña cómo crear un embudo de ventas, cómo conseguir el cliente ideal y cómo aprender nuevas habilidades para prospectar en línea, aunque no se tenga un conocimiento especializado. Tal y como dice, "tengo el sueño de crear riqueza para ayudar a otras personas a transformar su historia, para que vean que es posible hacerlo. Porque los únicos límites que hay son los que nos ponemos nosotros".

Ahora, Julián Alcántara se ha unido al experto en ventas José Piquer y a diez emprendedores más de diferentes sectores en el libro de autoría compartida Sistema SIC de ventas, cuyo lanzamiento prepara Lioc Editorial y en el que varios profesionales cuentan cómo gracias a este sistema de ventas, sus negocios y proyectos han experimentado un crecimiento exponencial. En este libro, cada uno de ellos, comparte sus vivencias personales, profesionales, su conocimiento y experiencia; así como cuáles han sido los motivos que les ha impulsado a emprender y a ayudar a otras personas ofreciendo sus servicios. Además en él se revelan las herramientas que puede utilizar cualquiera que quiera trabajar por su cuenta en aquello que más le apasione.

Lioc Editorial está preparando el lanzamiento de este libro en España y a todo el mundo de habla hispana. Para conocer todos los detalles de cómo funciona el sistema SIC de Ventas y a doce emprendedores que con este sistema han conseguido unos resultados extraordinarios en sus ventas, se ha habilitado el siguiente enlace a través del cual y tras registrarse, se notificará personalmente cuándo se puede obtener gratuitamente en formato e-book. Solo para los 100 primeros.

Más información en: https://bit.ly/33Q9O7T

