Rollactive, el tratamiento-rescate que permite acabar el año con dos tallas menos

viernes, 16 de octubre de 2020, 15:08 h (CET) La clínica antiaging & estética avanzada Gema Cabañero lanza Rollactive, un protocolo corporal que combina un masaje activo rotacional con radiofrecuencia para remodelar y tonificar mientras mejora la celulitis y la flacidez, todo a la vez La clínica antiaging & estética avanzada Gema Cabañero lanza Rollactive, un tratamiento-rescate que combina un masaje activo rotacional profundo con radiofrecuencia resistiva concentrada para conseguir efectos reductores, drenantes, reafirmantes, tonificantes y combatir la mayoría de las alteraciones médico-estéticas, entre las que se incluye la celulitis, la flacidez o el aumento de volumen.

¿Qué es el tratamiento Rollactive?

Este tratamiento reductor se realiza con la aparatología Zionic, conocida como ‘la medusa reductora’, el primer equipo que combina en un mismo cabezal un sistema de masaje activo rotacional profundo (MARP) que ejerce una energía mecánica de alta intensidad sobre el tejido conjuntivo, junto a una radiofrecuencia resistiva (RF) que transforma su propia corriente en energía térmica (PAT. PEND.).

“El exclusivo sistema de masaje rotacional proporciona una terapia biomecánica muy eficaz y segura que estimula el tejido muscular y dérmico en profundidad y activa los procesos fisiológicos de recuperación de los tejidos. Su combinación con radiofrecuencia potencia exponencialmente y asegura resultados muy rápidos”, afirma Gema Cabañero.

Triple acción

El doble efecto térmico y mecánico de Zionic desencadena tres acciones diferenciadas sobre el tejido muscular, vascular y dérmico, asegurando la máxima efectividad.

Acción dérmica: activa los fibroblastos estimulando su proliferación y la síntesis de nuevas fibras de colágeno, elastina y ácido hialurónico, entre otras, mejorando así el aspecto de la piel que recupera elasticidad y densidad.

Acción muscular: la activación mecánica de los miofibroblastos (fibroblastos del tejido muscular) induce la síntesis de nuevas fibras de miosina y actina, proteínas estructurales y fundamentales de la contracción de los músculos, contribuyendo a la mejora, mantenimiento y regulación del tono muscular.

Acción vascular: el tratamiento aumenta el flujo de sangre periférica y mejora la oxigenación del tejido y la eliminación de sustancias de desecho. Mejora el retorno venoso y por tanto la circulación linfática.

Protocolo paso a paso

Tras realizar un minucioso diagnóstico Inner Wellnes, que permite evaluar, entre otras cuestiones, la distribución corporal de grasa, masa magra y líquidos, se determinarán las zonas a tratar y la pauta de tratamiento con Zionic más adecuada a cada caso concreto. El tratamiento comienza con un masaje Shiatsu ejerciendo presiones y estiramientos con los dedos y las palmas de las manos en la zona o zonas a tratar. Esta técnica de masaje japonesa prepara al cliente emocionalmente liberando tensiones y permitiendo que su energía vital fluya sin obstáculos y de este modo estimular y apoyar los procesos naturales de autocuración y de bienestar. A continuación, aplicamos en la zona o zonas a tratar el equipo Zionic, que combina un masaje activo rotacional profundo con radiofrecuencia resistiva concentrada para conseguir efectos reductores, drenantes, reafirmantes, tonificantes. El protocolo termina con una sesión de yoga asistido en la se van sucediendo los estiramientos adaptados al biotipo de cada individuo. A través de esta sesión se trabaja sobre la musculatura, las articulaciones y los huesos, así como sobre los vayus o movimientos de energía. Beneficios

Reductor: la radiofrecuencia resistiva junto a MARP ejerce un efecto compactador del tejido adiposo y facilita la eliminación de las sustancias de desecho retenidas en el tejido.

Reafirmación: estimula la producción de fibras de colágeno y elastina y aumenta a medio plazo la formación de nuevas fibras elásticas. La piel adquiere hidratación y densidad.

Remodelación: potencia la eliminación linfática de líquidos, grasas y desechos liberados por el efecto mecánico del masaje.

Tonificación: mejora el tono muscular por la aportación de nutrientes y oxígeno al tejido conjuntivo. Además, mejora el retorno venoso y por tanto, la circulación linfática.

Celulitis: actúa de forma efectiva en la reducción de la celulitis (grado I, II, III) y elimina la piel de naranja.

Sesiones, duración del tratamiento y pvp

Zonas de aplicación: abdomen, flancos, muslos, glúteos, abductores, brazos y espalda.

Duración de la sesión: de 60 a 75 minutos.

Precio sesión: desde 95€.

*Se recomienda un mínimo de 6 sesiones

180 The Concept para potenciar los efectos

Para potenciar los beneficios se recomienda combinar el tratamiento en cabina con fórmulas nutricosméticas que actúen desde el interior. Así el tratamiento Rollactive se completa con el Plan Celulitis-Circulación del método de nutricosmética 180 The Concept, una combinación de las fórmulas rv1+rv5+rv7 de la marca que estimulan la lipólisis y activan los procesos del organismo, para tratar los distintos tipos de celulitis, incluida la celulitis por glicación, a la vez que se mejora la circulación y retención de líquidos. Además, favorece la producción de colágeno y alisa la piel.

Precio Plan Celulitis-Circulación de 180 The Concept: 195€

