FORTISEGUR: ¿por qué tener una caja fuerte?

viernes, 16 de octubre de 2020, 14:41 h (CET) Cabe señalar que, en España, a diferencia de otros países, donde es normal tener cajas fuertes para cada necesidad, no es tradicional tener una caja fuerte en la propiedad. Excepto en los casos en que la ley exija tener una caja fuerte, como en el caso de los propietarios de armas. La gente a menudo decide comprar una caja fuerte como resultado de un robo, en otras palabras, después de recibir una amarga lección Para que esto suceda, es difícil de decir. A menudo se piensa que no hay nada que salvaguardar o que la propiedad con puertas de seguridad, alarma, seguro, etc. ya es lo suficientemente segura.

En particular, es extraño cuando no hay cajas fuertes en las propiedades. En la mayoría de los casos, se conoce al menos un conocido que ha sido víctima de un robo.

Entonces, ¿por qué tener una caja fuerte?

Se debe salvaguardar los activos porque de lo contrario se arriesga mucho, además de mantener la seguridad en la casa para tener tranquilidad con sólo una protección completa se puede defender.

Es muy importante, especialmente en las casas privadas, o en los pisos inferiores de los condominios, instalar cierres adicionales en las ventanas para evitar los intentos de abrirlas, y cerraduras en las manijas, estas medidas, aunque no son muy costosas, aumentan la seguridad de los edificios.

En el caso de que se resida en casas particulares, es importante recordar que no se deje fuera ningún tipo de escalera, cajón u objeto que los ladrones puedan utilizar de alguna manera para entrar en la propiedad a través de las ventanas, por ejemplo.

La alarma es algo bueno, pero no impide que los ladrones entren en la propiedad, aunque reduce el tiempo que tienen que permanecer dentro, en cualquier caso, los ladrones tardan unos minutos en hacer mucho daño.

El seguro tampoco es un obstáculo para los ladrones, es sólo una oportunidad para que se indemnice por los daños sufridos como resultado del robo.

¿Pero qué pasa con todos esos objetos tan queridos que no son económicamente evaluables, por ejemplo, memorias digitales con fotos importantes, documentos cuya pérdida crearía muchos problemas, ordenadores con información valiosa que pueden acabar en quién sabe qué manos, dinero?

Fortisegur fabricantes de cajas fuertes explica claramente la importancia de las cajas fuertes. Así es, la caja fuerte no es un sustituto de otros medios de defensa, su función es evitar que el ladrón se apodere rápidamente de lo que de otra manera tomaría o destruiría.

Está claro que existen tales cajas fuertes que el ladrón no podría abrir, aunque tuviera mucho tiempo, pero generalmente hasta la caja fuerte más simple se hace imposible de abrir cuando se tiene poco tiempo.

Para que se comprenda plenamente la importancia de la caja fuerte, aquí se aportan una lista de lo que se suele guardar en una caja fuerte o en varias cajas fuertes en la propiedad:

Pasaportes, certificados de nacimiento, tarjetas de identidad;

Dinero en efectivo, tarjetas de crédito;

Documentos como tarjetas del registro de la propiedad, contratos de apertura de empresas y otros documentos similares;

Memorias digitales, con información importante que no se quiere perder o que no se puede hacer pública;

Portátiles, otras herramientas que contienen información importante

Joyas, monedas / colecciones;

Relojes de pulsera;

Sellos;

Obras de arte;

Herramientas y equipos costosos;

Fotos importantes, fotos antiguas importantes;

Diarios… La caja fuerte es una parte necesaria para ser integrada en el sistema de defensa de un edificio, negocio, empresa o cualquier propiedad.

Ninguna otra herramienta puede defender de un robo inmediato, sólo la caja fuerte puede.

Proteja los bienes y la privacidad instalando una caja fuerte empotrada y de superficie, una forma segura de poner las joyas, el dinero y los documentos importantes lejos de los intrusos.

Una caja fuerte empotrada permite no dejar las pertenencias desatendidas cuando se está fuera de la propiedad. Y luego, si se puede instalar también un sistema de vigilancia por video, la caja fuerte es una excelente manera de proteger el dinero y los objetos de valor de los robos de propiedades, un daño del que, por desgracia, nadie se puede sentir seguro.

Cómo instalar una caja fuerte

Lo que se puede llamar por caja fuerte empotrada es básicamente una caja fuerte construida de tal manera que el frente es el único lado visible; el resto de la caja está hecha de placas de acero sin terminar.

Lo primero que hay que hacer es asegurar de tener una pared en la propiedad que sea adecuada para una instalación efectiva: el agujero de la caja fuerte, de hecho, debe ser al menos 10 cm más grande que el tamaño de la propia caja fuerte.

El anclaje, entonces, está hecho con tornillos y pernos, prácticamente imposibles de aflojar. Contra este tipo de caja fuerte, la tradicional palanca usada por los ladrones no tiene ninguna posibilidad.

Caja fuerte empotrada, cómo se elije

Las cajas fuertes empotrada se pueden evaluar en función de las características técnicas y físicas:

Apertura

La apertura de cajas fuertes puede ser una combinación electrónica o encriptada, o mecánica con llave y cerradura. Algunos modelos, entre los más seguros, integran tanto sistemas de claves como de combinación.

El reconocimiento de huellas dactilares y de retina son 2 sistemas de seguridad avanzados que hacen la caja fuerte más impenetrable.

Dimensiones

La compacidad es una ventaja durante la instalación, pero también puede ser una limitación si se tiene que guardar una gran cantidad de documentos en la caja fuerte, además de los objetos de valor.

Como esconder la caja fuerte

Esconder la caja fuerte en un lugar más seguro como puede ser en un armario, en el fondo de un zapatero, detrás del armario del baño, en el suelo, la elección de la posición de la caja fuerte empotrada es de gran importancia, son preferibles los rincones de difícil acceso y con posibilidades de movimiento limitadas, para hacer el trabajo de los ladrones lo más incómodo posible.

