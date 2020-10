Los mejores 10 consejos para disfrutar de los beneficios de un masaje, por ZENTOPIA Comunicae

viernes, 16 de octubre de 2020, 14:17 h (CET) Un masaje debe ser relajante y una gran experiencia, en general. Por esta razón es importante que el masajista sepa qué sugerencias dar a los clientes para maximizar los beneficios y que aquellos que se sometan al masaje se sepan comportar durante el masaje para obtener el mejor efecto y beneficio Los masajes son una gran oportunidad para las personas, ya que permite alcanzar un bienestar tanto físico como mental. De hecho, los beneficios de los pueden ser muchos, como la eliminación de la ansiedad y el estrés, la reducción del dolor, la reactivación de la circulación sanguínea y linfática, la relajación de los músculos y mucho más.

Cada sesión específica puede entonces traer ciertos efectos extras en el cliente, trabajando de cierta manera y en ciertos puntos del cuerpo más que en otros. Sin embargo, para poder beneficiar plenamente de los masajes sensitivos, no sólo se deben realizar maniobras de una determinada manera, sino que también hay algunas sugerencias importantes que no se deben subestimar, que se refieren principalmente a la actitud de la persona que se somete al masaje.

Uno de los principales factores que no hay que subestimar, para poder conocer los beneficios del masaje, es sin duda el tiempo.

Este elemento es importante para todo, como se sabe, cuando no hay suficiente tiempo, se arriesga a realizar las cosas peores o realmente malas. De la misma manera, no se puede tener prisa al realizar una sesión de masaje demasiado rápido.

En este caso, la manipulación perderá valor y los efectos positivos serán cada vez menos extensos. Esta es la sugerencia más importante para disfrutar plenamente de los beneficios de un masaje, pero existen muchas otras sugerencias que no deben ser subestimadas.

Antes de la sesión:

1.Toda persona debe saber que antes de una sesión es mejor no comer alimentos demasiado pesados, ni beber alcohol. Además, es útil no comer justo antes de un masaje.

2. Ni el masajista ni el cliente deben llegar tarde. Si llega de forma agitada, se llevará más tiempo en relajar. Y si el profesional está agitado, no podrá hacer las mejores maniobras.

3. Si no se quiere quitar toda la ropa, se tendrá que discutir con los masajista del Centro de Masajes Zentopia. Una opción es llevar algo cómodo que permita al masajista trabajar en las zonas del cuerpo que lo necesiten, y al cliente recibir el masaje de la mejor manera posible. Algunas prendas de ropa pueden no facilitar la relajación.

4. La buena comunicación entre el masajista y el cliente es muy importante. Antes de la sesión, cada profesional debe dar al cliente una información precisa, y lo mismo debe ocurrir si hay condiciones médicas que el masajista deba conocer antes de comenzar. A menudo es apropiado hacer preguntas específicas en ambos lados.

5. Incluso durante la sesión de masaje, la comunicación es esencial. Por supuesto, no a todo el mundo le gusta hablar, pero si hay problemas de presión, cómo elegir el aceite para el masaje, velocidad de movimiento, la temperatura ambiente, el volumen de la música o iluminación, el cliente lo debe decir. Incluso si algo sucede durante el masaje, o algo está mal, la persona debe pedir que se interrumpa o se termine la sesión. Sin embargo, la mayoría de los masajistas, con experiencia, habrán desarrollado cierta empatía por estas situaciones.

6.La respiración ayuda a facilitar la relajación. Las personas suelen dejar de respirar correctamente cuando se sienten ansiosas con un masaje en una zona sensible. Si se da cuenta de que esto está sucediendo, debe actuar y el profesional debe prestar mucha atención a estos casos particulares.

7. El paciente siempre debe tratar de no estirar los músculos durante el masaje. En cualquier caso, el profesional se debe dar cuenta de ello y sugerir al paciente que lo suelte para que se beneficie plenamente de los efectos de la manipulación.

8.Si el cliente no se puede relajar, ya que tiene muchas cosas en la cabeza, el consejo es la concentración en las manos del masajista o en la propia respiración. El cliente debe intentar en la medida de lo posible ser receptivo, abierta a la experiencia y debe dar confianza al masajista.

9. Si se siente mareado o aturdido después del masaje, no se debe levantar de la mesa demasiado rápido. Por el contrario, se debe tomar el tiempo para volver a la "normalidad", especialmente si el nivel de relajación fue muy profundo.

10.Después de un masaje, sería aconsejable beber más agua, ya que la sesión suele estimular la diuresis y el drenaje de líquidos. En algunos casos, especialmente cuando la persona está acostumbrada a beber poco, se necesita recuperar.

Estos fueron los diez consejos para disfrutar plenamente de los beneficios de un masaje. Siempre es importante que cada persona sepa estas cosas antes de someter a cualquier tratamiento de masaje.

Un último consejo...

Siempre se debe recordar que el masaje tiene mayores beneficios con el tiempo. Los efectos terapéuticos del masaje son también "acumulativos". Por lo tanto, es mejor hacer uno o más ciclos de masaje, y no sólo uno al azar.

Cuantas más veces una persona reciba un masaje, mejor se sentirá durante y después del tratamiento. Con el hábito, el cuerpo aprenderá a responder aún más rápidamente a las maniobras del profesional, independientemente de las técnicas utilizadas.

Esto es muy relevante, especialmente si se está haciendo un masaje no sólo por la relajación que resulta del mismo, sino también porque se quiere resolver un problema específico. De hecho, en estos casos, es necesario más de una sesión, por lo que definitivamente debe programar varias.

Cada paciente podrá aprovechar al máximo los efectos beneficiosos del masaje y el contacto con las habilidades manuales del masajista. De esta manera, se sentirá realmente los efectos del tratamiento más rápido, por mucho más tiempo y más ampliamente.

