Lentes ZEISS SmartLife: todo lo que los pacientes necesitan hoy Comunicae

viernes, 16 de octubre de 2020, 13:13 h (CET) Combinando la edad del usuario, sus necesidades visuales y las últimas tecnologías ópticas, las lentes ZEISS SmartLife aportan el equilibrio necesario para ofrecer a los pacientes una comodidad visual excepcional en el mundo dinámico y conectado, cada día y para todos los grupos de edad En octubre de 2020, ZEISS presenta en España ZEISS SmartLife, un catálogo completo de lentes oftálmicas de alta calidad para consumidores de todas las edades.

Hoy, se consulta el smartphone mientras se escucha un podcast, se envía un mensaje a la familia, se enciende la calefacción de casa con el teléfono y, entretanto, no se pierde de vista la calle, se presta atención a un escaparate o a la persona con la que se habla. Todo esto, ya no es ocasional. Muy al contrario, es lo habitual. El estilo de vida actual impulsa a personas de cualquier edad a llevar un ritmo dinámico y a estar siempre conectadas. Las personas mayores de 55 años son el grupo de usuarios de teléfonos inteligentes con mayor crecimiento. Actualmente, el 70 % de las personas utiliza varios dispositivos. El Internet de las cosas (IoT) gana terreno: independientemente de dónde se encuentre el usuario, se puede conectar con su cafetera, máquina corta-césped, con las cámaras de vigilancia de sus mascotas o con cualquier otro electrodoméstico. Al mismo tiempo, el vínculo con el mundo físico y el entorno natural permanece intacto. Por este motivo, las lentes de las gafas de hoy deben ser compatibles con un estilo de vida activo que alterne constantemente la visión del mundo virtual y el mundo real. ZEISS SmartLife es la respuesta perfecta.

Redefinición de la conducta visual

Un estudio de ZEISS Vision Science Lab en Tubingen Alemania, ha demostrado que el uso del smartphone obliga a mirar hacia abajo mucho más que antes, y sin inclinar la cabeza. Esto significa que actualmente se utiliza la parte inferior de las lentes en mayor medida (en comparación con la realidad anterior a los smartphone). Consecuentemente, hoy en día se utiliza una zona más amplia de la lente. Esta nueva tendencia visual más dinámica junto con ese cambio constante de distancias al que se somete a los ojos están en la base del diseño de las nuevas lentes ZEISS SmartLife. ZEISS SmartLife garantiza la comodidad visual durante todo el día. Y no solo eso. Un estudio externo sobre hábitos de consumo demuestra que los usuarios se pueden adaptar rápida y fácilmente al nuevo diseño de las lentes ZEISS SmartLife.

La edad es fundamental para las lentes personalizadas

Aunque se dan ciertas similitudes entre el estilo de vida y el comportamiento visual de personas de distinta edad, se sabe que algunos parámetros fundamentales cambian en el transcurso de la vida. Por ejemplo, las pupilas cada vez son más pequeñas con el paso de los años y, por tanto, la cantidad de luz que llega a la retina es menor. El cristalino también empieza a perder su elasticidad. Resulta más difícil enfocar objetos cercanos (acomodación). Los retos a los que se enfrenta el sistema visual cada día cambian con los años, y las necesidades pasan de ser básicas, como tener una visión nítida o ayudar a ver objetos de cerca, a corregir la presbicia. En este esfuerzo por ofrecer una visión de calidad para todos los usuarios, ZEISS se ha asegurado de tener en cuenta estos aspectos en cada par de lentes ZEISS SmartLife.

Un producto para toda la vida

Las lentes personalizadas ZEISS SmartLife se pueden ajustar a las necesidades del usuario incluso cuando estas cambian. Puesto que los usuarios suelen mantener el mismo diseño de sus lentes durante muchos años, éste debe adaptarse al ritmo de las necesidades cambiantes y de las alteraciones fisiológicas oculares. Esto hace que cambiar las lentes monofocales por lentes digitales sea fácil, además de cómodo. Con ZEISS SmartLife, es posible incluso la transición a unas lentes que corrijan la presbicia sin un periodo de adaptación prolongado; hecho que también se desprende de este estudio de mercado de ZEISS. Ocho de cada diez usuarios con presbicia se adaptaron en solo un día a sus nuevas lentes ZEISS SmartLife. Asimismo, también afirman que la transición entre las distintas áreas de visión es suave.

Un portfolio completo: más fácil de entender que nunca para los usuarios y los profesionales de la visión

Los usuarios de gafas no están interesados en las categorías que tradicionalmente se han asignado a las lentes oftálmicas. Lo que realmente quieren son unas gafas que encajen con su estilo y sus necesidades. En sus visitas al centro óptico, los profesionales de la visión les ofrecen un asesoramiento sencillo, basado en conceptos fáciles de entender, y desprovistos de lenguaje técnico incomprensible. Sólo entonces los usuarios serán capaces de tomar una decisión con la suficiente información.

Por eso, con ZEISS SmartLife el óptico presentará información que explique con claridad las ventajas palpables de las lentes de forma que sea fácil de entender, evitando cualquier terminología compleja así como la amplia variedad habitual de nombres y características. Ahora, gracias al test de prueba ZEISS Vision Analysis, se puede introducir la edad y determinar las necesidades particulares de los clientes sin necesidad de asignarles una de las antiguas categorías de lentes. Hacer un pedido con el profesional de la visión a través de ZEISS VISUSTORE es tan fácil como hacer una compra on line.

ZEISS SmartLife y VISUSTORE son marcas registradas de Carl Zeiss Vision GmbH.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Helen Doron, nombrada cuarta mujer más influyente en el mundo de las franquicias durante el año 2020 Las acciones subvencionables del IDAE centran un webinar coorganizado por Schneider Electric y COGITI Hoy, apertura de los dos cursos de experto que convoca Clínica Orduna, con la colaboración de ZEISS Lentes ZEISS SmartLife: todo lo que los pacientes necesitan hoy Descubrir el mundo de las apps a través de la visión de Roger Vilanou, CEO de Doonamis