Schneider Electric, StorMagic y Hewlett Packard Enterprise lanzan la solución colaborativa ‘Edge in a Box’

La solución conjunta ‘Edge in a Box’ cuenta con el micro centro de datos EcoStruxure con montaje en pared de 6U. Disponible a través del Canal y de los proveedores de soluciones IT, permite a los profesionales IT superar los retos asociados a los entornos distribuidos. ‘Edge in a Box" es una solución simple, rentable y ajustada para cualquier centro de datos pequeño o en Edge Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado ‘Edge in a Box’ en colaboración con Alliance Partners StorMagic y Hewlett Packard Enterprise (HPE). Disponible ya en todo el mundo, la solución conjunta utiliza el micro centro de datos EcoStruxure con montaje en pared de 6U de Schneider Electric, el software StorMagic SvSAN y los servidores HPE ProLiant, para proporcionar sistemas IT simplificados, pre-integrados y rentables específicamente diseñados para entornos de Edge Computing.

La solución cumple con los requisitos de computación de cualquier entorno pequeño, puede ser montada en la pared para ahorrar espacio y personalizada por una red global de partners de canal. Desde cadenas de supermercados, industrias, farmacias y estaciones de servicio, hasta universidades, hospitales y laboratorios de investigación, ‘Edge in the box’ satisface las necesidades de energía resiliente, conectividad de latencia ultra baja, servidor seguro onsite y almacenaje de datos en el Edge.

Compuesto por dos servidores HPE ProLiant, la opción de VMware vSphere, Microsoft Hyper-V o hipervisor Linux KVM, junto con los modelos de SAI APC Smart-UPS™ Lithium-ion de Schneider Electric, distribución de energía (PDU) y conexión HPE Aruba, el sistema está optimizado para operar aplicaciones en el Edge, al 100% de tiempo de funcionamiento. Junto con el micro centro de datos EcoStruxure y los servidores HPE ProLian, ‘Edge in a box’ ofrece una óptima relación entre coste, rendimiento y computación Edge de alta disponibilidad para organizaciones de cualquier tamaño, y una o miles ubicaciones.

Modernización IT para menos CAPEX y OPEX

“Los clientes con instalaciones Edge están experimentando muchos retos únicos, como limitaciones de presupuesto, falta de espacio y soporte IT limitado o inexistente,” asegura David Terry, Vice President, IT Channels de Schneider Electric en Europa. “El micro centro de datos EcoStruxure de 6U es la solución más pequeña, segura y ligera del mercado y ayuda a las organizaciones a modernizar rápidamente sus infraestructuras IT, al mismo tiempo que reduce los costes de despliegue, servicio y mantenimiento.”

‘Edge in a Box’ permite a los profesionales IT mitigar el tiempo de inactividad de las infraestructuras IT y su impacto en el negocio, gracias a una IT altamente disponible y resiliente. Además, reduce la complejidad del trabajo, las pruebas o la puesta en marcha onsite gracias a que está pre-integrado y simplifica la configuración y la programación del sistema. Asimismo, minimiza la complejidad de los pedidos y los tiempos de entrega, permitiendo una instalación mas rápida.

“Los equipos IT deben ser capaces de proporcionar rápidamente lo que la empresa necesita – simplicidad, bajo coste y un tiempo de actividad del 100% - para asegurar que las aplicaciones críticas para el negocio funcionarán de forma ininterrumpida,” afirma Bruce Kornfeld, Chief Marketing and Product Officer de StorMagic. “Combinando StorMagic SvSAN con la infraestructura de APC by Schneider Electric y los servidores de HPE, los clientes pueden trabajar con sus partners integradores para personalizar, construir y desplegar las soluciones ‘Edge in a Box’ que se ajusten a su presupuesto y espacio disponible.”

“En HPE estamos comprometidos con proporcionar a nuestros partners tecnologías y recursos que aceleren el tiempo de comercialización de sus productos. A través del Programa de Partners HPE Technology, pueden validar de forma eficiente sus innovadoras soluciones con una amplia variedad de nuestras ofertas de almacenaje, conexión y computación. Estas soluciones incluyen los servidores HPE ProLiant, de alto rendimiento, seguros y versátiles y que pueden impulsar varios trabajos e incrementar los resultados,” dice David Stone, Vice President, Worldwide Ecosystem Sales Leader de HPE . “Integrando los servidores HPE ProLiant con las avanzadas tecnologías de Schneider Electric, somos capaces de alimentar la solución ‘Edge in the box’. Juntos estamos facilitando a los clientes el despliegue y la gestión de soluciones Edge Computing y permitiéndoles centrarse en encontrar más valor y crear nuevas experiencias a partir de los datos impulsados por el Edge.”

Soluciones conjuntas para los partners del Canal

El sistema conjunto es rápido y fácil de desplegar y, de forma opcional, puede incluir la galardonada plataforma de gestión de la infraestructura de centros de datos (DCIM) de nueva generación EcoStruxure IT™. Gracias a las analíticas de datos en tiempo real y a las capacidades de mantenimiento predictivo, la monitorización remota de EcoStruxure IT permite a los clientes trabajar con los Proveedores de Servicios Gestionados (MSP), los Proveedores de Soluciones IT y los Distribuidores de Valor Añadido (VAR) para incrementar el tiempo de funcionamiento y reducir el coste del mantenimiento onsite.

EcoStruxure IT ofrece una prueba gratuita de 30 días para usuarios finales y partners. Su API pública proporciona una integración completa con plataformas de gestión de terceros, incrementando la resiliencia de múltiples instalaciones en Edge, sin necesidad de contar con soporte IT local. Los clientes también pueden aprovechar el EcoStruxure Asset Advisor y el Service Bureau de Schneider Electric para obtener una monitorización y un soporte en la resolución de problemas remotos 24/7.

Las tarifas y los descuentos también están disponibles a través de StorMagic y el Programa de Partners de Canal de APC by Schneider Electric. Para más información, por favor contacte con su representante de canal local o visite la página web.