Digitalizar la gestión de tu empresa: la mejor solución hoy

La pandemia ha afectado a todos los sectores y ámbitos. Uno de de los más afectados, por no decir el que más junto al sanitario, ha sido el económico. Las restricciones por la COVID han provocado evidentes mutaciones en el tejido económico, y por ende, en el empresarial y laboral, motores de funcionamiento de las sociedades actuales, sobre todo las occidentales, donde el grueso de la población activa depende del sector privado.

Esta revolución laboral ha supuesto, primero, un duro golpe a la economía con los archiconocidos ERTES, que han soscavado las esperanzas laborales de miles y miles de ciudadanos, que se han visto abocados a despidos temporales (en algunos casos definitivos). Además, los que han tenido la suerte de mantener su trabajo, en su amplia mayoría se han tenido que adaptar a nuevas modalidades de trabajo como la semipresencialidad o, en mayor medida, el teletrabajo. A este último, que supone la realzación de las areas propias de la oficina en los domicilios particulares, las empresas se han tenido que adaptar (Real Decreto mediante) de manera inesperada y a contrarreloj.



El quebradero de cabeza, lo tiene ahora las empresas. ¿Cómo controlan los horarios de sus empleados?



No son poco las empresas que se han tenido que adaptar al nuevo paradigma de trabajo en los últimos meses a causa de la pendemia que nos afecta a nivel global. Y es que, las compañías han debido adaptarse en tiempo récord a las nuevas exigencias de un mercado abrumado por la pandemia y el teletrabajo no solo sería un asolución a corto plazo, sino podría convertirse en un legado permanente de la crisis sanitaria actual. De hecho, en España, el 43% de los trabajadores cree que la crisis del coronavirus ha marcado el fin del trabajo 100% presencial y que se va a evolucionar hacia un modelo híbrido, en el que se conjugue la presencialidad y el trabajo desde el domicilio particular d ecada trabajador.

Una de las dudas laborales más recurrentes en esta "nueva noralidad" plagada de incertezas y nueva jurisdicción es el del disfrute de las vacaciones (algo de lo que puedes salir de dudas con esta guía práctica), un verdadero quebradero de cabeza para las empresas tambié para gestionar las vacaciones de sus empleados. Aquí nos enocntramos de nuevo con Figgo, la herramienta de gestión de ausencias y de vacaciones a medida para tu empresa.