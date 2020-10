Janeth Calderón ayuda a mujeres a empoderarse y a ganar autoestima transformando su cuerpo y su mentalidad Comunicae

viernes, 16 de octubre de 2020, 08:01 h (CET) Janeth Calderón es una de los doce autores del libro 'Sistema SIC de ventas', cuyo lanzamiento prepara Lioc Editorial, y en el que varios profesionales y empresarios de distintos sectores cuentan cómo este sistema de ventas ha aumentado de manera exponencial el volumen de sus proyectos La vida de Janeth Calderón es la prueba de que una mentalidad positiva es fundamental a la hora de superar cualquier adversidad y evitar las lamentaciones y el victimismo. Y su propia experiencia ha sido decisiva para poderse dedicar a mostrar a otras mujeres que todo es posible y a ayudarlas a salir adelante.

Apasionada desde siempre por las ventas, Janeth Calderón pudo desarrollar esa vocación cuando conocióuna marca de productos de nutrición, control de peso y dietas, los probó y empezó a recomendar, promocionar y vender todos aquellos que le funcionaban. Estos ingresos le permitieron cultivar otra de sus pasiones: la formación, algo que asegura no querer dejar nunca.

Janeth se ha impuesto como misión ayudar a que otras mujeres se sientan bien con su cuerpo, con su peso, con su piel. Según Janeth “también es importante que lo hagan en el aspecto mental y en el espiritual, y si han llegado a un punto de rutina en el que no quieren estar, aprendan las herramientas para salir de él”..

A esta doble voluntad responde su programa “Transformándote en 12 semanas”, en el que comparte todo lo que ha aprendido en estos años en una guía y acompañamiento y que, en tan solo 12 semanas, se pueda experimentar un giro de 180 grados, cambiando tanto la mentalidad como el cuerpo. Para ayudar a poner su granito de arena para una sociedad mejor, a aportar sus ideas al mundo y, a su vez, a ayudar a otras mujeres.

Ahora, Janeth Calderón se ha unido al experto en ventas José Piquer y a diez emprendedores más de diferentes sectores en el libro de autoría compartida Sistema SIC de ventas, cuyo lanzamiento prepara Lioc Editorial y en el que varios profesionales cuentan cómo gracias a este sistema de ventas, sus negocios y proyectos han experimentado un crecimiento exponencial. En este libro, cada uno de ellos, comparte sus vivencias personales, profesionales, su conocimiento y experiencia; así como cuáles han sido los motivos que les ha impulsado a emprender y a ayudar a otras personas ofreciendo sus servicios. Además en él se revelan las herramientas que puede utilizar cualquiera que quiera trabajar por su cuenta en aquello que más le apasione.

Lioc Editorial está preparando el lanzamiento de este libro en España y a todo el mundo de habla hispana. Para conocer todos los detalles de cómo funciona el sistema SIC de Ventas y a doce emprendedores que con este sistema han conseguido unos resultados extraordinarios en sus ventas, se ha habilitado el siguiente enlace a través del cual y tras registrarse, se notificará personalmente cuándo se puede obtener gratuitamente en formato e-book. Solo para los 100 primeros.

