'Abrazado por la muerte', una historia sobrecogedora sobre un paciente del coronavirus

jueves, 15 de octubre de 2020, 16:56 h (CET) Daniel Guepard publica un relato autobiográfico sobre su experiencia como paciente de la covid-19 durante cinco meses La pandemia del coronavirus ha sido una de las peores enfermedades infecciosas a las que ha tenido que enfrentarse el ser humano en los últimos años. Tanto es así, que ha cambiado su modo de vida e incluso, en algunas ocasiones, lo ha puesto en peligro mortal.

Bien lo sabe el escritor Daniel Guepard quien, de la noche a la mañana, se vio sufriendo alucinaciones en la cama del hospital Valle de Hebrón en la cual permanecería los siguientes cinco meses, alejado de todo cuanto conocía.

"De repente, no podía andar, ni comer por mí solo, ni ducharme, ni tantas cosas que había dado por sentadas. Durante casi dos meses no pude ver a mi familia. Me sentía inútil, pensé que nunca volvería a mi casa".

Tras su estancia durante días en la UCI, donde sufrió varios ictus y una trombosis venosa profunda, todavía le quedaba energía para restituirse y poder volver con su familia. Aislado, confuso y dolorido, Daniel Guepard se agarró a la fe y a su fuerza interna para lograr recuperarse de aquella soledad y poder volver con sus seres queridos que lo esperaban al otro lado de la habitación.

"Sencillamente quería transmitir mis sentimientos en primera persona, hacerles partícipes de un enfoque diferente en la lucha contra el covid-19. El personal médico es indispensable, pero la actitud personal puede ayudar muchísimo".

En Abrazado por la muerte (Editorial Bubok) Daniel Guepard escribe su autobiografía no como una crítica a la situación, sino como un brote de esperanza para todas aquellos familiares y personas que se encuentren en la misma situación y que los conduzca hacia el optimismo y al corazón de la vida misma.

"Mi propósito al escribir esta parte tan dura de mi vida es la de ayudar y decirle a las personas que, por favor, hagan caso de las recomendaciones médicas, pero sobre todo que tengan en su vida un propósito por la cual vivirla y que ¡nunca se rindan!".

Y es que leer este libro es un recuerdo constante de la fuerza interior del ser humano, de que la actitud puede suponer un gran cambio para la curación, de la determinación, de la confianza otorgada a los profesionales de la salud, del valor para enfrentarse a las adversidades y de la necesidad que tiene el ser humano de sentirse acompañado.

"La actitud genera pensamientos y si estos son positivos y de esperanza, pueden influir en la recuperación física. En mi caso fue así".

Pues si de algo se dio cuenta el escritor es que el calor humano es fundamental para no caer en la desesperación en momentos tan cruciales, y que el regalo de la vida sigue siendo una oportunidad que no se debe desaprovechar.

Abrazado por la muerte es un impacto a todas las conciencias, es una carta personal, llena de fuerza y ánimos, dirigida a todos los pacientes del coronavirus, pero también a esas otras personas que sin haber padecido directamente la enfermedad, han sufrido las consecuencias. Pues todos, de alguna manera han sido víctimas de esta pandemia.

Un libro lleno positividad, fortaleza y valentía cuya lectura se hace más que recomendable, sobre todo en este contexto que en ocasiones puede resultar desesperanzador.

La autobiografía de Daniel Guepard es una acto de sinceridad que seguro servirá de acompañamiento a todos aquellos que se decidan a escuchar al autor de una historia tan potente emocionalmente como sobrecogedora.

