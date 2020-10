Burger King 'más rey que nunca' desplaza a McDonald's gracias a los envíos a domicilio Comunicae

jueves, 15 de octubre de 2020, 16:08 h (CET) La pandemia ha permitido a la app móvil de Burger King superar a McDonald’s, líder histórico del sector de Restaurantes y Comida a Domicilio, según unos datos facilitados por la consultora Smartme Analytics, que analiza la evolución de las apps móviles de este sector, a lo largo de los tres primeros trimestres de 2020 Según Smartme Analytics, este sector ha estado dominado históricamente en nuestro país por la app de McDonald’s, que se vio sobrepasada por la de Burger King en los meses del Estado de Alarma, gracias a los envíos a domicilio. Mientras McDonald’s utiliza aplicaciones de terceros para este servicio de envío, Burger King lo tiene incluido en su propia app, lo que ha demostrado ser un acierto, ya que el tercer trimestre la utilizó el 14,6% de la población, cifra superior al resto de competidores del sector incluido McDonald’s con un 13,0%.

Por su parte, Uber Eats (8,4%) y Just Eat (7,3%), han conseguido mantener las buenas cifras que ya alcanzaron durante los meses de confinamiento y que les acerca a los dos grandes líderes del sector. La imposibilidad de ir a los restaurantes potenció el uso de estas dos aplicaciones y es el principal motivo de su crecimiento.

Los resultados de TooGoodToGo en el tercer trimestre (8,4%) han mejorado inevitablemente. Tras los meses de confinamiento, en el que la inseguridad por tener que recoger la comida en el establecimiento hizo bajar el uso de la app, TooGoodToGo ha superado su comportamiento en los días anteriores al confinamiento.

Por su parte, Deliveroo (1,8%) y Glovo (6,3%) se enfrentan a un nuevo revés tras la sentencia a favor de los riders y ven reducir el uso de sus aplicaciones hasta en un 10,0% durante el último trimestre, a pesar de sus buenas cifras en el segundo trimestre, meses que se corresponden con la cuarentena.

En el otro extremo del sector aparecen a las aplicaciones de restaurantes como Club Vips (2,3%), Foster’s Hollywood (2,0%), Telepizza (2,5%) o KFC (2,4%), que aunque sufrieron una importante caída en el segundo trimestre, han conseguido recuperarse poco a poco en los meses de verano creciendo en la mayoría de los casos a cifras superiores a las que presentaban en los meses anteriores a la crisis del coronavirus. En un caso prácticamente idéntico se encuentra eltenedor.es que ocupa la séptima plaza del sector con un 2,7% de penetración en España. Cierra la lista Dominos Pizza que durante los tres trimestres ha mantenido un crecimiento mínimo pero continuado hasta llegar al 1,4%.

“Este sector es uno de los que se muestran más dinámicos durante la pandemia. Han sido capaces de aportar una gran flexibilidad a sus negocios y atender las nuevas necesidades y deseos de los usuarios durante el estado de alarma. Nuestra tecnología ofrece con precisión el sentir de los consumidores y la realidad de este mercado”, comenta Lola Chicon, CEO DE Smartme Analytics.

