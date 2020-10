Comdata, líder en gestión de Experiencia de Cliente en EMEA según Everest Group Comunicae

jueves, 15 de octubre de 2020, 12:45 h (CET) La consultora ha valorado la cartera de clientes, el valor añadido de sus servicios y el éxito en la región Europa, Oriente Próximo y África Madrid, 15 de octubre de 2020 – Comdata, uno de los principales proveedores a nivel mundial de servicios innovadores en Gestión de Clientes, ha sido reconocido por Everest Group como Líder en Gestión de Experiencia de Cliente (CXM) en EMEA, tal y como figura en su PEAK Matrix® Assessment 2020.

Everest Group -una firma de consultoría e investigación mundial especializada en estrategia de TI, procesos de negocio, servicios de ingeniería y abastecimiento – ha creado PEAK Matrix® donde clasifica, a más de 20 actores internacionales de la industria de Customer Experience (CX), en tres categorías: Líderes, Principales Contendientes y Aspirantes.

PEAK Matrix® es un marco que proporciona una evaluación objetiva de los proveedores de servicios en Gestión de Experiencia de Cliente, basándose en datos comparativos sobre el éxito obtenido en el mercado y la capacidad de respuesta ofrecida. Gracias a dicha matriz, Everest Group destaca no sólo las fortalezas clave de los proveedores, sino también las áreas de mejora.

Comdata es una de las seis empresas que destacan como Líder por la combinación de su cartera de clientes y el valor añadido que proporciona, teniendo en cuenta, además, el parámetro de su éxito en el mercado. La compañía también ha sido reconocida por su visión y capacidad estratégica para satisfacer las necesidades de los clientes mediante la innovación continua.

"Uno de los principales puntos fuertes de Comdata es la capacidad de anticiparse a las necesidades de los clientes y proporcionarles soluciones innovadoras que son el resultado de inversiones constantes tanto en capital humano como en digitalización. Esto es posible gracias a la visión clara y estratégica que tenemos de las tendencias futuras del sector", comenta Alessandro Zunino, CEO de Comdata Group.

“Comdata ha surgido como líder en el mercado de Experiencia de Cliente en EMEA, impulsado por una amplia red de clientes en expansión en los diferentes países de esta región y respaldado por una sólida presencia de servicios onshore y nearshore", dice Sharang Sharma, Practice Director de Everest Group. "Sus inversiones en tecnologías digitales de Customer Experience, junto con su apuesta para impulsar la innovación conjunta a través de modelos de precios basados en resultados, hace que esté bien posicionada para impulsar la transformación CX de sus clientes".

Sobre Comdata

Comdata es un proveedor mundial de servicios innovadores para la Interacción con Clientes y la Gestión de Procesos. Hemos estado ayudando a nuestros clientes a maximizar el valor de sus propios clientes desde 1987. Combinamos la experiencia internacional con un fuerte conocimiento de los mercados locales, nuestro equipo de más de 50.000 empleados trabaja en 30 idiomas a lo largo de 4 continentes y 22 países. Ofrecemos una gama completa de servicios, desde la externalización de las interacciones y procesos de los clientes, hasta la consultoría de experiencia de cliente, todo ello gracias a una mezcla inteligente de personas, procesos y tecnología. Con sede en Milán, Comdata obtuvo unos ingresos globales de aproximadamente 1.000 millones de euros en 2019 y cuenta con más de 670 clientes, incluidos algunos de las mayores empresas de los sectores de telecomunicaciones, energía, banca, fabricación, comercio minorista y comercio electrónico.

