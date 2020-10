Veritas Intercontinental cierra una nueva ronda de financiación de 5 millones de euros, y amplía su liderazgo en genómica preventiva Comunicae

jueves, 15 de octubre de 2020, 11:53 h (CET) La nueva ronda de financiación está liderada por Charme Capital Partners y Amadeus Capital Partners Veritas Intercontinental, líder en la aplicación de la medicina genómica preventiva, ha completado una nueva ronda de financiación de 5 millones de euros, que reforzará su expansión internacional y el desarrollo de nuevas capacidades operativas y tecnológicas.



Esta ronda de “Serie B” ha sido liderada por Charme Capital Partners y Amadeus Capital Partners, que han apoyado a la empresa desde su fundación en 2018. A ellos, se uno se une ahora otro grupo de inversores especializados en el sector de la salud, entre los que destacan, Stemar Capital Partners y Graham Snudden.



Veritas Intercontinental se enfoca en proporcionar acceso a la medicina preventiva avanzada, a través de la secuenciación del genoma completo que cree, pronto terminará reemplazando al resto de pruebas genéticas. Su test myGenome, es la única prueba que puede proporcionar información a individuos sanos, sobre su riesgo a padecer más de 650 enfermedades.



“El apoyo renovado de Charme y Amadeus, junto a la entrada de nuevos inversores, confirma el éxito y enorme potencial de nuestra compañía -comenta Javier de Echevarría, CEO y co-Fundador de Veritas Intercontinental- y nos permitirá acercar la secuenciación del genoma completo a millones de personas en todo el mundo. Estamos muy contento de dar la bienvenida a nuestros nuevos socios en este increíble viaje".



Para Francisco Churtichaga, socio de Charme Capital Partners, y Presidente de Veritas Intercontinental, “la renovada apuesta por Veritas Intercontinental refuerza nuestra presencia en el sector de la biotecnología y, especialmente, en el de la genómica dirigida a individuos sanos, que dará un impulso definitivo la medicina preventiva y personalizada, con un cambio de paradigma en el modo de entender la gestión sanitaria en la actualidad".



Andrea Traversone, socio de Amadeus Capital opina que “la pandemia del Covid-19 ha puesto de relieve la importancia de la genómica. Ofrece nuevas soluciones a aquellos que buscan un tratamiento personalizado de su salud. Veritas Intercontinental aúna lo mejor de la genómica, el Big Data y la IA. Su aplicación de la secuenciación del genoma en personas sanas con carácter preventivo es ya una referencia a nivel mundial".



En los dos últimos años, Veritas Intercontinental ha completado el traslado de todas sus operaciones de Estados Unidos a Europa, consolidando su andadura independiente, que culmina con la apertura de un nuevo laboratorio en España. Veritas Intercontinental ha alcanzado su éxito gracias a acuerdos de colaboración con algunas de las principales instituciones de salud del mundo, como pueden ser la Clínica Universidad de Navarra en España, el Centro Médico Imbanaco de Colombia, Albert Einstein – laboratorio de Genomika en Brasil, o The 90s Study en el Reino Unido, entre otros.



Sobre la base de su liderazgo en la aplicación de la medicina genómica preventiva (myGenome), Veritas ha ampliado su oferta a otras áreas como la medicina materno-fetal (myPrenatal NIPT y myNewborn), la oncología (myCancerRisk), o las patologías cardiovasculares (myCardio), convirtiéndose así en el referente en servicios de genómica avanzada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas adesso Spain, galardonada en los Iberian Partner Awards de Salesforce Welnig Organic Sanitizer, la naturaleza al cuidado de la familia 'Abrazado por la muerte', una historia sobrecogedora sobre un paciente del coronavirus Meditación guiada, también online, por Sadhaka Space Rosa Piñol se incorpora al Patronato de United Way España