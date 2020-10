GESAB y Fountainhead Control Rooms modernizan ocho centros de control de la NASA Comunicae

jueves, 15 de octubre de 2020, 12:25 h (CET) Los puestos de trabajo de más de 220 operadores han sido renovados con consolas de control personalizadas a sus requerimientos técnicos y ergonómicos La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, NASA por sus siglas en inglés, ha completado ocho centros de control con un total de más de 220 operadores utilizando las soluciones de consolas de control de GESAB mediante su partner en Estados Unidos Fountainhead Control Rooms, Inc. Desde el año 2016 hasta 2020, GESAB ha instalado su mobiliario técnico en los centros NASA Launch Vehicle Data Center’s y NASA Mission Director’s Center’s situados de costa a costa de los Estados Unidos, en Cabo Cañaveral (Florida) y en la base aérea Vandenberg (California).

Estas salas, en colaboración con la NASA, han sido utilizadas también por el sector privado en lanzamientos de United Launch Alliance, proveedor de servicios de lanzamientos espaciales formada por Martin Space Systems y Boeing Defense, Space & Security y la mediática empresa creada por Elon Musk, SpaceX, primera empresa privada en alcanzar el hito de lanzar el primer vuelo tripulado desde suelo estadounidense.

La amplia experiencia del equipo de diseñadores e ingenieros de GESAB junto con el conocimiento de Fountainhead Control Rooms, Inc. del mercado americano de los centros de control, consiguió cumplir con las complejas características de la industria aeroespacial al proporcionar un modelo 100% personalizado tecnológicamente muy avanzado y con unas características ergonómicas específicas. Este proyecto ha permitido a la asociación entre GESAB y Fountainhead Control Rooms, Inc. aumentar su presencia en el sector y desarrollar proyectos para otras empresas.

Desde que la NASA comenzó a operar en 1958 se ha convertido en un líder mundial en investigación aeronáutica y aeroespacial, promoviendo la innovación y la aplicación de los últimos avances técnicos para lograr un conocimiento científico y éxitos tecnológicos. Su minucioso trabajo de investigación ha permitido a la sociedad comprender el sistema solar y así cambiar radicalmente la comprensión del universo. El desarrollo de la actividad de la NASA requiere equipos de vanguardia de alto rendimiento capaces de adaptarse a sus necesidades específicas lo que le llevó al cambio tecnológico y la modernización de las instalaciones de sus centros de control.

En palabras de Pere Sabaté, director ejecutivo y fundador de GESAB: “hemos tenido éxito en cumplir con los requisitos técnicos específicos establecidos por la NASA, así como proporcionar más espacio para el operador con la creación de una zona de conexión personalizada mejorando la ergonomía visual. Sin duda un excelente trabajo de todo GESAB”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.