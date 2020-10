¿Se puede tratar? Coronavirus y Fisioterapia en clínica Fisiosanté Comunicae

jueves, 15 de octubre de 2020, 10:37 h (CET) Desde la apertura de la cuarentena, los fisios tienen la capacidad de ejercer su actividad de nuevo. Pero, ¿realmente están realizando todas las normas de higiene obligatorias? Es importante conocer todos los detalles para estar tranquilo/a durante el tratamiento. ¿Es obligatorio llevar una máscara tumbado en la camilla? Está información está facilitada por clínica Fisiosanté, situada en Pozuelo de Alarcón Aunque haya contacto, la consulta se realiza siempre que se respeten todas las normas de higiene y limitar el riesgo de contagio.

Normas de higiene por parte del paciente

El paciente debe acudir con mascarilla. Se le debe tomar la temperatura mediante una un termómetro Infrarrojo y aplicarse gel hidroalcohólico en las manos. Todo nada más entrar. Por supuesto también se le debe desinfectar la suela de los zapatos mediante spray.

Se debe evitar el contacto con cualquier superficie fuera de la sala/consulta. Por ejemplo, el pomo de la puerta. Es por esto que el fisioterapeuta debe facilitar un guante o papel para que no haya un contacto directo

En la recepción, si hay más personas, se debe mantener una distancia de seguridad de mínimo metro y medio. Por tanto, es importante limitar el aforo en la clínica.

Estar acompañado por una persona como mucho. Normas de higiene por parte del fisioterapeuta

El profesional debe llevar una bata desechable. La mascarilla debe ser quirúrgica o FFP2 para el manejo de los pacientes con Covid.

De vital importancia es desinfectar tanto la camilla como las zonas de contacto de toda la sala mediante gel hidrosoluble con alcohol.

“El fisio debe lavarse las manos por supuesto entre paciente y paciente con jabón y gel hidro alcoholizado” afirma clínica Fisiosanté.

Se debe airear la sala y esperar al menos 10 minutos entre paciente y paciente. Sobre todo si el paciente ha realizado una actividad física durante el tratamiento o rehabilitación respiratoria. En este caso el tiempo debe ser de 20 minutos de ventilación.

Se debe evitar el uso de calefactores y aire acondicionado ya que estimula la propagación de gérmenes.

La balneoterapia sin cloro debe cerrarse hasta nuevo aviso. Las piscinas cloradas pueden abrirse siempre con un control riguroso. Es decir, se debe medir cada 6 horas en nivel de cloro en el agua.

Al volver a casa, el fisio debe quitarse la ropa (zapatos, chaqueta) a la entrada de su casa y lavarla en la lavadora a 60° durante un mínimo de 30 minutos, separada de las demás prendas. ¿Se puede realizar tratamiento a domicilio?

El tratamiento de fisioterapia a domicilio en Pozuelo de Alarcón u otros municipios, según clínica Fisiosanté, es más complicado a realizar por la falta generalmente de medios de control. Por ejemplo, termómetro de infrarrojos o limitación de aforo.

El profesional debe tratar en casa de los pacientes siempre que sea de vital importancia. Por ejemplo:

Personas que sufren una patología crónica (por ejemplo, fibrosis quística p EPOC, etc.) que requieren fisioterapia para mejorar la respiración.

Rehabilitación por accidentes graves como una rotura de ligamento cruzado de rodilla.

Pacientes con discapacidades múltiples, enfermedades neurodegenerativas o personas mayores y dependientes. ¿Qué se puede hacer para reducir el dolor en caso de ser infectado y no poder tratarse?

Moverse. "Es importante hacer tiempo para moverse, para hacer ejercicio" afirma Juan Muñoz, especialista deportivo en Zaragoza. Continúa diciendo “vale la pena para todo tipo de pacientes y así prevenir los trastornos músculo-esqueléticos”. Es importante asegurarse de seguir los consejos de su fisioterapeuta al pie de la letra y llamarlo si es necesario.

Hay que respetar absolutamente las dosis prescritas por el médico si se tiene síntomas de COVID-19. Entre ellos está la fiebre, fatiga grave, tos seca y/o dificultad para respirar.

Si su condición empeora, se debe volver a llamar al médico por teléfono o a una plataforma de teleconsulta.

Vídeos

clínica fisiosanté en Pozuelo



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.