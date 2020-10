iCommunity Labs, la startup Blockchain que enamora a las grandes empresas Comunicae

jueves, 15 de octubre de 2020, 08:05 h (CET) Se ha convertido en la primera empresa de tecnología Blockchain en ser premiada por la Red Netmentora Madrid. Este galardón completa una trayectoria impecable, con relevantes premios de innovación como: The Hop (Estrella Galicia), Open Insurtech Hub ( Logalty & Informa DB) o 12 retos industria 4.0, (AENOR) iCommunity Labs es la nueva empresa premiada por la Red Net Mentora Madrid, y contará con el apoyo de directivos de primer nivel y líderes empresariales durante los dos próximos años. Esta asociación está impulsada por el apoyo de un grupo de empresarios a la iniciativa de la Red de Emprendimiento, Réseau Entreprendre Internacional, que cuenta con más de 14.500 directivos en 10 países.

"Este reconocimiento nos abre interesantes posibilidades para implementar los casos de uso de la plataforma en grandes empresas. Es un gran paso para dar a conocer los beneficios de la tecnología Blockchain en España", comentó Mario García, CMO & Co-Founder.

La plataforma low-code de iCommunity, una de las más innovadoras del sector, está enfocada para que todo tipo de PYMES, grandes y pequeñas, puedan crear y desplegar sus propios casos de uso sin necesidad de programar Blockchain y de forma rápida y económica. La plataforma cuenta con casos de uso listos para integrar: trazabilidad logística/materia prima, control horario y certificación de archivos digitales. La startup, elimina los costes de desarrollar una solución ad-hoc y desde cero, algo que la gran mayoría de empresas no puede permitirse y que en gran parte está impidiendo la adopción masiva de esta tecnología en sus procesos. Cabe tener en cuenta, que forman parte del programa de aceleración Open Future de Telefónica , con la que han llegado a un acuerdo de colaboración e integración en su red TrustOS.

iCommunity Labs fue fundada por 4 emprendedores de perfil multidisciplinar y con amplia experiencia en las áreas clave del negocio: Miguel Ángel Pérez (CEO), Mario García (CMO), Álvaro Chico (CTO) y Luis Couto (COO). A ellos, se suma un equipo de profesionales de primer nivel apasionados por la tecnología blockchain: Carla Trujillo, Alejandra Lloret, Anthony Álvarez, Elena Jin y Pablo Cumpián.

Acerca de iCommunity:

Plataforma “low-code” de herramientas y servicios Blockchain diseñados para satisfacer las necesidades de las empresas, simplificando y ahorrando costes en la implementación.

