Aluvidal fabrica e instala ventanas con aislamiento térmico para aumentar el confort en los hogares Comunicae

miércoles, 14 de octubre de 2020, 16:05 h (CET) Un buen aislamiento térmico no solo aumenta el confort en el interior del hogar sino que también conlleva una eficiencia energética que permite proteger el medio ambiente y ahorrar en gastos de climatización Con la aparición de la pandemia del COVID-19, la gente ha tenido que pasar más tiempo que nunca en sus viviendas, valorando la importancia de sentirse a gusto cuando se está en casa. Un hogar bien aislado permite vivir con un gran confort, sin importar la época del año en la que se esté. Instalar ventanas con un buen aislamiento térmico es clave para conseguir esa comodidad pues permite mantener una temperatura confortable.

En Aluvidal son conscientes de la importancia que le dan las personas al ahorro energético, ya que tiene un impacto directo en sus facturas de energía. Eso se consigue gracias a un buen aislamiento térmico que lleva a no tener que utilizar de forma excesiva la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano y así se evita la perdida de frío o calor según la época del año.

Esta contribución a que la vivienda sea más eficiente no solo tiene su repercusión en la economía familiar sino que además al ahorrar en consumo de energía, se reducen las emisiones de gases contaminantes para el planeta. Y es que la sostenibilidad es un aspecto cada vez más valorado por las familias, concienciadas también a la hora de elegir los materiales para sus ventanas. En este sentido, el aluminio es una buena opción por tratarse de un metal muy respetuoso con el medio ambiente. Tanto es así que puede reciclarse infinitas veces sin perder sus cualidades originales, contribuyendo a la sostenibilidad del planeta

Además de renovar los cerramientos de la vivienda, Aluvidal ofrece una serie de consejos para ayudar a ahorrar tanto energéticamente como a nivel económico:

Ventilar las estancias 10 minutos al día es suficiente para renovar todo el aire del interior sin provocar un gran impacto sobre la temperatura. Aluvidal fabrica ventanas con sistemas de cierre hermético para un aislamiento correcto pero con mecanismos oscilobatienes que permiten una microventilación, muy importante en estos tiempos que se está luchando contra el COVID-19. Bajar las persianas por las noches en invierno para que se conserve el calor generado durante el día en casa. Una opción cada vez más demanda son las ventanas domóticas que permiten controlarlas de forma automática, desde el móvil. Aprovechar la luz natural dejando las persianas subidas por el día permite aprovechar el calor del sol durante los inviernos pero también contar con estancias más luminosas que afectan positivamente en el ánimo de las personas, algo fundamental también para esta época en la que la gente se ha visto obligada a pasar mucho tiempo en los hogares. Apagar los dispositivos para que no lleguen a ponerse en stand by pues, de esta manera, siguen consumiendo energía. Apagar las luces si no son necesarias. Utilizar bombillas de bajo consumo o LED. El termostato no debe pasar de los 21 grados. Ducharse es mejor que bañarse, ya que así se gasta mucha menos agua caliente. Realizar mantenimientos de la caldera cada cinco años para garantizar su eficiencia. El confort que ofrece contar con un hogar de esas características es imprescindible en el día a día de una familia. Y es que tanto en nuevas viviendas como en reformas, si se instalan ventanas con RPT, se ahorra en la factura, se protege el medio ambiente y se gana en comodidad.

Contactar con Aluvidal para instalar en casa nuevas ventanas con aislamiento térmico.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.