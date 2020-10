Los clientes de Bnext ya pueden contratar su seguro de coche con Hello Auto Comunicae

miércoles, 14 de octubre de 2020, 12:57 h (CET) Los clientes de la Fintech, a través de su Marketplace, podrán contratar una de la póliza de auto de la aseguradora, además de beneficiarse de ventajas como un mes gratis de seguro al contratarlo. Al contratar un seguro, los clientes de Bnext se beneficiarán de un mes de seguro gratis y recibirán el dispositivo Hello Auto Connect, valorado en 149€, un asistente de conducción avanzado de forma gratuita Hello Auto, la neoaseguradora de automóvil, y la Fintech, Bnext, han llegado a un acuerdo, de la mano de AON, por el que la plataforma se incorpora al Marketplace de Bnext con el objetivo de que sus clientes puedan contratar un seguro para su automóvil de una manera más rápida, sencilla y segura.

Con esta alianza, los clientes de Bnext podrán contratar los distintos productos aseguradores de Hello Auto entre los que se encuentran: seguro a terceros; seguro a terceros + robo + incendios + lunas; y seguro todo riesgo con franquicia de 300€. Además, también podrán optar por el nuevo servicio Hello Auto Flex, una suscripción mensual mínima con la que los usuarios harán un pequeño pago por cada día que utilicen su coche. Este nuevo servicio de la neoaseguradora, disponible para los usuarios de Bnext a través de su Marketplace, ofrece los distintos productos aseguradores de Hello Auto y se adapta a la nueva realidad permitiendo que los conductores paguen por el uso real de sus automóviles y promoviendo la reducción del uso del automóvil en pro del medioambiente.

Asimismo, y antes de la finalización del año, se incorporarán productos como el Todo Riesgo sin Franquicia, entre otros. Además, quienes contraten su seguro a través del Marketplace de la Fintech tendrán la posibilidad de realizar una valoración de movilidad para pagar por uso y por días y recibirán, de manera gratuita, el dispositivo Hello Auto Connect, un asistente de conducción avanzado, valorado en 149€, que se coloca en el vehículo y ofrece al cliente más control y seguridad sobre su coche. Entre las ventajas del dispositivo se encuentran: cámara dashcam que graba la conducción para poder descargar los vídeos, la detección de radares, el control de velocidad, detector automático de accidentes y llamada a emergencias, detección de averías e incluso control de la ubicación del automóvil, entre otras funcionalidades.

Asimismo, los clientes de Bnext que contraten su póliza se beneficiarán de otras ventajas como un mes de seguro gratis al contratar los servicios de Hello Auto desde su Marketplace.

Juan Antonio Rullán, Chief Product Officer de Bnext, considera que “la incorporación de HelloAuto a nuestro Marketplace responde a nuestro deseo de facilitar a nuestros clientes la contratación de servicios aseguradores de una forma rápida y siempre con acceso a las mejores ventajas. HelloAuto nos permite ofrecer a nuestros clientes un producto útil y necesario completamente adaptado a la época post COVID y a la digitalización del sector automovilístico. Gracias al acuerdo, no solo ofrecemos productos aseguradores completos, sino que brindamos a nuestros clientes la posibilidad de controlar y tener más seguridad en su propio vehículo”.

Martín Martínez, director general de Desarrollo de Negocio de HelloAuto, considera que “BNEXT es una Fintech disruptiva que se asocia a la mentalidad de HelloAuto para romper con lo establecido. El cliente BNEXT siempre busca algo diferente y Hello Auto le permite ofrecer ese valor diferencial porque es el único seguro de automóvil que se preocupa por sus clientes, por sus vehículos y por los acompañantes. Y si además el cliente lo puede contratar cuando quiera sin necesidad de esperar y disfrutando desde ya de todas sus ventajas, genera un valor añadido para los clientes de BNEXT”.

Un Marketplace adaptado a las necesidades de los clientes

El Marketplace de Bnext es una plataforma donde proveedores de servicios financieros ofrecen sus productos y donde los clientes, desde su Cuenta Estándar o Premium de la Fintech, pueden contratar el que mejor se adapte a ellos de una forma sencilla y rápida y con las mejores condiciones. Tras la incorporación de Hello Auto, actualmente, el Marketplace lo componen 15 partners.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Iñaki Sánchez desvela cómo eliminar los bloqueos subconscientes cambiando las creencias limitantes de raíz Fersay inaugura un establecimiento córner en Burela, Lugo La cadena de yogur helado smöoy lanza Löover: la tarjeta de fidelización digital para ganar cöoins Embutidos España se prepara para abordar una campaña de navidad atípica Los clientes de Bnext ya pueden contratar su seguro de coche con Hello Auto