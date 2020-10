La seguridad en los juegos online Lo que muchos ven con tanta preocupación, puede disminuir con las nuevas tecnologías aplicadas a estas páginas de juego Redacción Siglo XXI

En el mundo de los juegos de azar se habla muchísimo de que la alternativa de los juegos online puede llegar atraer muchísimos problemas para su desarrollo. Desde el uso de la “dark web” para blanqueo de capitales en dichas páginas o la dudosa procedencia de distintos usuarios figuran entre las razones más importantes que se muestran como trabas para este negocio. No obstante, lo que muchos ven con tanta preocupación, puede disminuir con las nuevas tecnologías aplicadas a estas páginas de juego, las cuales muestran alternativas muy interesantes que permiten a los usuarios asegurar una transparencia en toda la oferta que una página de este tipo aloja. Todo se basa en la verificación de la identidad y en el registro de los negocios en las instituciones reguladoras del juego.



“Hoy en día, la seguridad a la hora de ofrecer servicios online se muestra como uno de los puntos más difíciles e importantes en los que focalizar los esfuerzos de todo negocio online, que quiera prosperar bajo las premisas de un flujo masivo de clientes”, comentan desde Tragaperras Web. “Por ende, es necesario conocer que, para lograr una correcta gestión del uso de sus servicios, lo primero es la verificación de la identidad de cada usuario en el sistema”.

“Por ello, - continúan los expertos de Tragaperras Web - cada vez es más común que todos los consumidores encontremos, al entrar en cualquiera de estas páginas o links de juego, distintos procesos de verificación que nos exijan una serie de datos personales como condición necesaria para acceder a las máquinas tragamonedas, jugar al bingo o apostar en eventos deportivos de forma online, entre otras opciones”.



De acuerdo con las legislaciones europeas, todos los sitios web que estén avalados por una institución reguladora del juego, deben mantener estos sistemas de verificación de identidad, para poder acceder de forma segura a los distintos servicios que ofrecen estas plataformas de ocio. Todo en concordancia con la Ley de Regulación que ofrezca cada país, con la intención de velar por el cumplimiento de una correcta participación de los clientes incluidos en el Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego.



Prohibición de acceso a manores de edad

A pesar de que muchos de los usuarios no tienen problema en acceder al juego tras registrar sus datos personales y pasar registros de verificación de identidad, muchos otros tachan estos procesos de “innecesarios”, “burocráticos”, “fastidiosos” o “ineficientes”. La realidad es que muchos de estos sistemas se promueven y se practican para que las organizaciones generadoras de servicios de apuestas, impidan la participación de menores de edad en sus distintas actividades, todo con la intención de mantenerse en sintonía con la legislación local.



Con estos sistemas, cualquier organización puede conocer y registrar en su base de datos a todos aquellos usuarios que cumplan con las condiciones necesarias para adquirir los servicios que se ofrecen. Sin duda, este es un gran avance de las medidas a tomar por cada negocio online al momento de ponerse a trabajar.



En este siglo XXI, se debe entender que las propuestas de seguridad de los negocios online a los distintos usuarios, corresponden a un traslado de las principales actividades de la economía a un mundo virtual, donde el contexto se vuelve distinto y las personas no necesitan mostrarse físicamente para acceder a todo lo que internet te puede ofrecer.

