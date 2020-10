Cómo comprar con seguridad y aprovechar las ofertas del Amazon Prime Day Afortunadamente, comprar con seguridad en la red es posible si tomamos una serie de precauciones Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 14 de octubre de 2020, 11:08 h (CET) Durante el confinamiento vimos cómo cientos de españoles se lanzaban a comprar online con el fin de evitar sus posibilidades de contagio. Una práctica que, sin embargo, va más allá y goza de gran arraigo. De hecho y según los datos a los que ha tenido acceso Acierto.com, las adquisiciones a través de la red han crecido hasta un 23% respecto del año anterior. La subida más significativa se produjo durante el segundo semestre.

Además, la edad de los compradores va en aumento, algo que llama la atención si tenemos en cuenta que precisamente los mayores son las personas con mayor riesgo en la crisis actual. Iniciativas como el Amazon Prime Day –que se celebra el 13 y 14 de octubre– fomentan este tipo de compras, sobre todo en un momento en el que el consumidor desea ahorrar.



El perfil de comprador

Las cifras también revelan que 7 de cada 10 internautas entre 16 y 70 años utilizan hoy Internet como canal de compra. Es decir, que casi 23 millones de personas lo hacen. Respecto al perfil de comprador, el consumidor online español ha cambiado: nos encontramos ante un hombre entre los 35 y 44 años (el perfil más frecuente), usuario habitual de redes sociales y en activo. El 60% de los compradores, además, cuenta con estudios universitarios, y hasta 9 de cada 10 prefieren comprar desde su smartphone.



En cuanto a la frecuencia de compra, el confinamiento también la ha incrementado: la media de veces al mes se sitúa en 3,5. Los que compran de forma más asidua son los jóvenes entre 25 y 34 años. La media de gasto es de casi 70 euros por compra.



Por qué compramos online

Pero, ¿por qué compramos online? Según las cifras que maneja acierto.com, la comodidad de adquirir productos desde casa, la opción de comparar fácilmente, y los descuentos son algunas de las principales razones. Otros de los motivos destacables este año son el cierre de tiendas físicas y la rapidez de la adquisición en sí misma.



Las categorías y productos más demandados no varían demasiado: entretenimiento, cultura, tecnología, comunicación y alimentación se erigen como las grandes protagonistas. El teletrabajo y la educación a distancia han supuesto un impacto notable en estas últimas –se necesitan ordenadores para trabajar y estudiar, por ejemplo–. Por desgracia, y tal y como indica el comparador de seguros, en este contexto también han proliferado otro tipo de “iniciativas”: los fraudes online y los ciberataques. Tal es así, que estos crecieron hasta un 125% durante el primer trimestre de 2020, coincidiendo con el auge de la pandemia.



Los datos cobran especial relevancia en pleno Amazon Prime Day; un día muy esperado por los adeptos a la plataforma que cada año dispara las ventas de la firma y de los vendedores que en ella operan.



Cómo comprar online con seguridad

Afortunadamente, comprar con seguridad en la red es posible si tomamos una serie de precauciones.



Para empezar es fundamental comprobar a quién se le está comprando. En el caso de Amazon existen numerosos vendedores externos cuyas reviews conviene leer, especialmente si observamos que su número es escaso pero que, no obstante, cuenta con buenas referencias. Si observamos que son variadas, que existen fotos de los productos, etcétera, será buena señal.



Más allá de Amazon y en términos generales, resulta básico revisar la URL del site, si cuenta con el protocolo de seguridad HttpS, si existe información sobre él online, etcétera.



Las suplantaciones de identidad, asimismo, se encuentran a la orden del día, especialmente a través del correo electrónico. Aquí lo más habitual es encontrar una letra cambiada de sitio o similares, logos antiguos, etcétera. Otro “gancho” frecuente es enviar un supuesto correo de seguimiento de un producto con un archivo adjunto repleto de malware.

Y si hablamos de fraudes, hay que tener especial cuidado con los chollos re-enviados de forma masiva por WhatsApp y aplicaciones de mensajería instantánea similares. La Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil suele estar al tanto de esta clase de delitos, de manera que suele bastar con introducir el nombre de la promoción en Google para cerciorarse.



Nuestra conexión y equipo -con las actualizaciones y sus parches de seguridad pertinentes instalados- también deberían ser seguros, así como nuestra contraseña -no la guardaremos jamás-. Por desgracia, y tal y como apuntan los datos del comparador, el 90% de los internautas españoles ignora cómo crear una clave segura, y hasta el 40% tiene problemas cuando intenta restaurarla. Lo preocupante del caso es que solo el 8% es consciente de su ignorancia y que más de la mitad se han visto afectados por un virus informático.



Cómo actuar si compran con tu tarjeta

Otras de las cuestiones que tendremos que analizar son las plataformas de pago, las condiciones de envío y devoluciones de la página. Respecto a estas primeras, la mayoría de ecommerce ofrecen la posibilidad de utilizar PayPal. Y deberíamos consultar los movimientos de nuestra cuenta. En todo caso y si ya han comprado con nuestra tarjeta, existen soluciones.



Lo primero será informar al banco de los cargos fraudulentos que hayamos detectado para que la bloquee. Es posible que podamos hacerlo nosotros mismos online, incluso de forma temporal. Además, ciertas entidades financieras se hacen cargo de los gastos que ha ocasionado el delincuente que nos ha robado la tarjeta de crédito, aunque con un límite. Si lo superan, el cliente tendrá que correr con la cantidad restante.

Otros consejos para aprovechar el Amazon Prime Day

Al margen de lo dicho, algunos usuarios se muestran recelosos respecto de las variaciones de precio en la plataforma. Sin embargo, existen algunas herramientas y extensiones para el navegador -como Keepa y Camelcamelcamel- que permiten monitorizar estas oscilaciones, crear alertas y que muestran el historial de precios de un producto en la plataforma.



Google Shopping también nos permitirá comparar antes de dejarnos llevar por los precios de Amazon y ordenar por precio. E incluso otra alternativa dentro de la propia Amazon será acudir a las ofertas que se encuentran vigentes por tiempo limitado (más allá de las 36 horas del Prime Day).



¿Qué pasa con los e-commerce?

Pero, más allá de los consumidores y tal y como decíamos, ¿qué pasa con los ecommerce?, ¿cómo pueden protegerse ellos? “De la misma manera que las tiendas físicas son conscientes de la importancia de contar con un seguro que se haga cargo ante cualquier incidente, son cada vez más los ecommerce que apuestan por los ciberseguros”, explican fuentes de acierto.com. Tal es así, que España es el país con mayor porcentaje de contratación de pólizas frente a riesgos cibernéticos. En concreto, 1 de cada 3 empresas tienen uno.



Y no es de extrañar si tenemos en cuenta que se encuentran expuestas a numerosos riesgos como el robo de identidad, los fraudes “amistosos”, el reshipping, la triangulación nociva, phishing, account takeover, etcétera.



Este seguro suele contar con coberturas básicas como la responsabilidad civil ante posibles daños a terceros, responsabilidad por pérdida de datos personales o riesgos de privacidad, cobertura contra reclamaciones por violar los derechos de propiedad intelectual, defensa jurídica, protección frente a reclamaciones por malware, cobertura por pérdida de ingresos fruto de un ataque informático o vulneración de seguridad, gastos de reparación y restauración de datos borrados, cobertura de fraudes cibernéticos y asistencia técnica. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La seguridad en los juegos online Lo que muchos ven con tanta preocupación, puede disminuir con las nuevas tecnologías aplicadas a estas páginas de juego Cómo comprar con seguridad y aprovechar las ofertas del Amazon Prime Day Afortunadamente, comprar con seguridad en la red es posible si tomamos una serie de precauciones Sigue estos consejos clave para triunfar en Instagram Y es que tener una comunidad de fieles seguidores que respalde y demande nuestro contenido, puede atraer a las grandes marcas para ganar dinero Netflix y Prime Video los reyes del vídeo en streaming en España Atresplayer y Mitele se cuelan en el ranking web por delante de los otros tres gigantes americanos con un 26,5% y un 24,6% de penetración respectivamente Facebook elimina más de 6.500 páginas y grupos vinculados a QAnon y organizaciones de milicias Facebook también ha informado de una modificación en la forma en que se aproximan a QAnon